সংঘাত চায় না এনসিপি, তবে আঘাত এলে দেওয়া হবে পাল্টা জবাব: নাহিদ

সংঘাত চায় না এনসিপি, তবে আঘাত এলে দেওয়া হবে পাল্টা জবাব: নাহিদ
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, কোনো পক্ষ থেকে আঘাত এলে পাল্টা জবাব দেওয়া হবে। তবে, এনসিপি কোনো সংঘাত বা মুখোমুখি পরিস্থিতি চায় না। আমাদের লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতির রাজনীতি গড়ে তোলা।
তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ যদি নীরব ভূমিকা পালন করে, তাহলে এনসিপি নিজেদের অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর ফকিরাপুলে আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন নাহিদ ইসলাম। ঢাকা–৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
নাহিদ ইসলাম বলেন, অতীতে আমরা একসঙ্গে আন্দোলন করেছি। এখন আলাদা দলে থেকে নির্বাচন করছি বলে আওয়ামী লীগের কায়দায় প্রতিপক্ষকে হেনস্তা করার কোনো সুযোগ নেই।
তিনি বলেন, তারেক রহমান দেশে ফেরার পর যে পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে, তাতে জনপ্রিয় প্রার্থীদের ওপর হামলা, গণসংযোগে বাধা দেওয়া এবং মিডিয়া ও নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে নির্বাচন নিজেদের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি এমন কোনো ষড়যন্ত্র বাংলাদেশে সফল হতে দেওয়া হবে না।
এমএইচএ/এমএএইচ/