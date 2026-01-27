  2. রাজনীতি

পাটওয়ারীর ওপর হামলা

‘যে হাত ডিম মারে, সে হাত ভেঙে দাও’ স্লোগানে ১১ দলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৬ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
‘যে হাত ডিম মারে, সে হাত ভেঙে দাও’ স্লোগানে ১১ দলের বিক্ষোভ
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেন ১১ দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ১১ দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা। এ সময় তারা নানান স্লোগান দেন।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর শান্তিনগর কাঁচাবাজারের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। পরে এটি শান্তিনগর থেকে মালিবাগ ঘুরে শাহজাহানপুর মোড় হয়ে ফকিরাপুল মোড়ে এসে শেষ হয়। মিছিলে জোটের কয়েক হাজার নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আরও পড়ুন
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার অভিযোগ 
চা খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছি, এটিও নাকি হুমকি: মির্জা আব্বাস 

এসময় তারা নানান স্লোগান দেন। ‘নাসীর ভাইয়ের ওপর হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই’, ‘মির্জা আব্বাসের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’, ‘যে হাত ডিম মারে, সে হাত ভেঙে দাও’ সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা। এরপর মিছিলটি সমাবেশে মিলিত হয়।

এমএইচএ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।