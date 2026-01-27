পাটওয়ারীর ওপর হামলা
‘যে হাত ডিম মারে, সে হাত ভেঙে দাও’ স্লোগানে ১১ দলের বিক্ষোভ
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ১১ দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা। এ সময় তারা নানান স্লোগান দেন।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর শান্তিনগর কাঁচাবাজারের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। পরে এটি শান্তিনগর থেকে মালিবাগ ঘুরে শাহজাহানপুর মোড় হয়ে ফকিরাপুল মোড়ে এসে শেষ হয়। মিছিলে জোটের কয়েক হাজার নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
এসময় তারা নানান স্লোগান দেন। ‘নাসীর ভাইয়ের ওপর হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই’, ‘মির্জা আব্বাসের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’, ‘যে হাত ডিম মারে, সে হাত ভেঙে দাও’ সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা। এরপর মিছিলটি সমাবেশে মিলিত হয়।
