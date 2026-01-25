চট্টগ্রামের সব আসনে বিএনপি বিজয়ী হবে: আমীর খসরু

চট্টগ্রামের সব আসনে বিএনপি বিজয়ী হবে: আমীর খসরু
গোটা চট্টগ্রামে ধানের শীষের পক্ষে জনগণের জোয়ার তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে চট্টগ্রামের সব আসনে বিএনপি বিজয়ী হবে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে বিএনপির নির্বাচনি সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বিএনপি ও গণতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একদলীয় শাসনব্যবস্থা থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। খালেদা জিয়া স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতা আজ তারেক রহমানের নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে।
তিনি বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে যে গণতান্ত্রিক জাগরণ তৈরি হয়েছে, তা চট্টগ্রামসহ সারাদেশে ধানের শীষের পক্ষে জনস্রোতে পরিণত হয়েছে। এই জোয়ারেই চট্টগ্রামের সব সংসদীয় আসনে বিএনপি জয়ী হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
বিএনপির রাজনৈতিক লক্ষ্য শুধু ক্ষমতা অর্জনে সীমাবদ্ধ নয়—এমন মন্তব্য করে আমীর খসরু বলেন, বিএনপি রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পাশাপাশি ‘অর্থনীতির গণতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ভবিষ্যতে দেশের প্রতিটি নাগরিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে এবং উন্নয়নের সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে।
চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শুধু ঘোষণা দিয়ে নয়, বাস্তব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই চট্টগ্রামকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হবে। চট্টগ্রামকে শুধু বাণিজ্যিক রাজধানী নয়, বরং আঞ্চলিক অর্থনীতির একটি হাবে রূপান্তর করা হবে।
সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, তারেক রহমান দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার ধারাবাহিক নেতৃত্বের প্রতীক। দেশের বেকার তরুণদের জন্য ভাতা, কৃষকদের জন্য কৃষক কার্ড, স্বাস্থ্য কার্ড ও ফ্যামিলি কার্ড চালুর পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তিনি।
তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার, প্রযুক্তিনির্ভর জনশক্তি তৈরি এবং পণ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা হবে।
এমআরএএইচ/এমকেআর