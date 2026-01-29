ভোটের আগে পডকাস্টে জনগণের মুখোমুখি তারেক রহমান
নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের সঙ্গে সরাসরি ও নিয়মিত সংলাপ জোরদারের লক্ষ্যে ‘সবার আগে বাংলাদেশ উইথ তারেক রহমান’ শীর্ষক একটি পডকাস্ট শো চালুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) গুলশানে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ও বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন এ ঘোষণা দেন।
সংবাদ সম্মেলনে মাহদী আমিন বলেন, এই পডকাস্ট শো-তে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান সরাসরি দেশের মানুষের সামনে তার চিন্তা, দর্শন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরবেন। এটি কেবল একমুখী বক্তব্য নয়; বরং সাধারণ মানুষের কথা শোনা, তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশা অনুধাবন করা এবং বাস্তবতার আলোকে দেশ পরিচালনার পরিকল্পনা তুলে ধরার একটি প্রয়াস। এটি জনগণের সঙ্গে সরাসরি ও নিয়মিত সংলাপের একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ।
মাহদী আমিন বলেন, বাংলাদেশ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের জনগণ আর কোনো অবাস্তবায়নযোগ্য ফাঁকা বুলি কিংবা মিথ্যা আশ্বাস শুনতে চায় না। জনগণ চায় স্পষ্ট অঙ্গীকার, বাস্তব পরিকল্পনা এবং একটি অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্ব। তারেক রহমান এই পডকাস্টের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত বিএনপির অঙ্গীকারগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরবেন।
তিনি বলেন, পডকাস্টে তারেক রহমান বিএনপির ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির কথা তুলে ধরবেন, যার মাধ্যমে দেশের কোটি পরিবার আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ন্যায্য অধিকার পাবে। শিক্ষা খাতে মৌলিক সংস্কার ও উন্নয়নের পরিকল্পনা তুলে ধরা হবে, যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিজ্ঞানমনস্ক, মানবিক ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। পাশাপাশি ধর্মীয় কল্যাণমূলক উদ্যোগের কথা ব্যাখ্যা করা হবে, যেখানে সব ধর্মের মানুষ সমান মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা উপভোগ করবে।
মাহদী আমিন বলেন, বিএনপি বিশ্বাস করে- বাংলাদেশ কারও একার নয়; বাংলাদেশ সবার।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, পডকাস্টে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। নদী ও খাল খনন ও পুনঃখনন, পানি ব্যবস্থাপনা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীভাবে একটি টেকসই ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায়, তা ব্যাখ্যা করবেন তারেক রহমান। তিনি কৃষক কার্ড কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করবেন, যার মাধ্যমে কৃষক কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য, সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা পাবেন। একই সঙ্গে ক্রীড়া ও যুব উন্নয়ন পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরবেন।
এ সময় মাহদী আমিন বলেন, তরুণরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শক্তি ও সম্ভাবনা।
মাহদী আমিন আরও বলেন, ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ কেবল নির্বাচনি প্রচারণা নয়; এটি বিএনপির রাজনৈতিক ও নীতিগত অঙ্গীকার। এই দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে দেশ ও দেশের মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই উদ্যোগ রাজনীতি ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব কমাবে এবং একটি সুস্থ ও গণতান্ত্রিক আলোচনার পরিবেশ তৈরি করবে।
সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্বাচনি সফরসূচিও বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। জানানো হয়, আজ (বৃহস্পতিবার) তিনি রাজশাহীতে গেছেন। দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে শাহ মাখদুম (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করবেন। এরপর তিনি রাজশাহী মাদরাসা মাঠে একটি নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেবেন। জনসভা শেষে বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন এবং যাত্রাপথে নওগাঁর কাজির মোড়ে আইটিএম মাঠে নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেবেন। বগুড়ায় পৌঁছে আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে আরেকটি নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেবেন। দিনশেষে তিনি বগুড়ায় রাত্রিযাপন করবেন।
আগামীকাল (শুক্রবার) ৩০ জানুয়ারি বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে তারেক রহমান রংপুরের পীরগঞ্জে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করবেন। এরপর রংপুর ঈদগাঁও মাঠে নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেবেন। জনসভা শেষে তিনি পুনরায় বগুড়ায় ফিরবেন এবং সেখানে রাত্রিযাপন করবেন। ৩১ জানুয়ারি তিনি বগুড়া থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। যাত্রাপথে তিনি সিরাজগঞ্জের বিসিক শিল্প পার্কে এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের দরুন চরজানা বাইপাস এলাকায় পৃথক দুটি নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেবেন। পরে রাতে তিনি গুলশানস্থ বাসভবনে পৌঁছাবেন।
সংবাদ সম্মেলনে মাহদী আমিন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি বিশেষ প্রতিবেদনের কথাও উল্লেখ করেন।
তিনি বলেন, ওই প্রতিবেদনে বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয়ের সম্ভাবনা এবং তারেক রহমানের জনপ্রিয়তার চিত্র উঠে এসেছে। টাইম ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তারেক রহমান বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন। তার পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে পরিবেশ সুরক্ষা ও কৃষি উন্নয়নে ১২ হাজার মাইল খাল খনন, প্রতি বছর ৫০ মিলিয়ন গাছ লাগানো এবং ঢাকায় ৫০টি সবুজ এলাকা গড়ে তোলা। পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে কারিগরি শিক্ষার সংস্কারের কথাও তিনি তুলে ধরেছেন।
মাহদী আমিন বলেন, টাইম ম্যাগাজিন এসব বিষয় বিবেচনায় তারেক রহমানকে একজন ধীরস্থির, চিন্তাশীল ও পলিসিনির্ভর নেতা হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে তাকে ‘ক্লিয়ার ফ্রন্টরানার’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সাক্ষাৎকারে বিগত বছরগুলোতে দেশে ঘটে যাওয়া জুলুম, নির্যাতন, খুন ও গুমের বিষয়টিও উঠে এসেছে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, ঢাকা-১৭ আসনকে ‘সবার ঢাকা-১৭’ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ধানের শীষের প্রার্থী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে একটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজ চালু করা হয়েছে। উদ্দেশ্য- হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানসহ দল-মত-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে ঢাকা-১৭ কে সবার জনপদ হিসেবে গড়ে তোলা।
ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ঠিকানা:
Facebook: https://www.facebook.com/ShobarDhaka17
Website: www.shobardhaka17.com
Instagram: instagram.com/shobardhaka17
সংবাদ সম্মেলনে মাহ্দী আমিন বলেন, নিরাপদ, বাসযোগ্য ও পরিচ্ছন্ন ঢাকা-১৭ গড়ে তোলাই বিএনপির প্রতিশ্রুতি। তার ভাষায়, ‘সকল বিভেদের হোক শেষ-সবার আগে বাংলাদেশ।’
