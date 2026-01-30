  2. রাজনীতি

এবার ভোট শুধু ভোট নয়, এটি মুক্তির বার্তা: সেলিমা রহমান

প্রকাশিত: ০৩:০৫ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমানসহ অন্যরা, ছবি: জাগো নিউজ

 

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান বলেছেন, ১৭ বছরের বিরতির পর বাংলাদেশ আবার নির্বাচনের পথে। এবারের ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনকে কেবল ভোট নয় বরং ‘মুক্তির বার্তা’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবে, ‘জাতীয়তাবাদী প্রজন্ম’ ৭১ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত ‘প্রবাসীদের ভোট, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন এবং নাগরিক ভাবনা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, ১৭ বছর পর আমরা নির্বাচন পাচ্ছি। দেশবাসী এবং তরুণ প্রজন্ম অনেক কিছুই ভুলে গেছে। তাই এবারের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, আমার অনেক নেতাকর্মী গুম হয়েছে, খুন হয়েছে। এ ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন আমাদের মুক্তির নির্বাচন।

বিগত সরকার প্রবাসীদের গুরুত্ব দিচ্ছিল না, তাদের অবদানকে অবমূল্যায়ন করেছিল। বিএনপি সরকার প্রবাসীদের সন্মান দেয়, শ্রদ্ধা করে এবং তাদের দেশের গর্ব হিসেবে মূল্যায়ন করে।

সেলিমা রহমান অভিযোগ করেন, বর্তমান নির্বাচন বন্ধ করার জন্য একটি দল ষড়যন্ত্র করছে এবং টাকা দিয়ে ভোট কিনছে। এটি প্রতিহত করতে সবাইকে সজাগ হতে হবে।

তিনি জামায়াত মিথ্যাচার এবং আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন।

সভায় বিএনপির স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর শরাফত আলী সপু, নির্বাহী কমিটির সদস্য রফিক সিকদার, তাঁতী দল নেতা কাজী মনিরুজ্জামান মনির প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন আয়োজক সংগঠনের সভাপতি ঢালী আমিনুল ইসলাম রিপন।

