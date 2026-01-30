ফেনীতে খালেদা জিয়াকে স্মরণ করলেন জামায়াত আমির

ফেনীতে খালেদা জিয়াকে স্মরণ করলেন জামায়াত আমির
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য আয়োজিত জনসভায় প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে স্মরণ করে বক্তব্য দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা.শফিকুর রহমান।
তিনি বলেন, আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ফেনীর সন্তান সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। তিনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপসহীন ছিলেন এবং আধিপত্যবাদকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। এজন্য আমরা তার জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া করছি।
এসময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির মকবুল আহমেদকে স্মরণ করে বলেন, আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মকবুল আহমদ সাহেবকে, যিনি জামায়াতে ইসলামীর কঠিন সময়ে আমিরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আল্লাহ তার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে ফেনী সরকারি কলেজ মাঠে জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
জামায়াত আমির বলেন, আমরা এমন এক বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে রাজার ছেলে রাজা হবে না, মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্রী হবে না, যার যোগ্যতা আছে সেই নেতৃত্বে আসবে। আমরা চাই একজন সাধারণ রিকশাচালকের সন্তানও যেন তার মেধা দিয়ে একদিন এদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারে। অতীতের সেই ফ্যাসিবাদ ও একনায়কতন্ত্রের রাজনীতি আমরা গুঁড়িয়ে দিতে চাই। কেউ আমাদের বাধা দিয়ে আটকাতে পারবে না।
