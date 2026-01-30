বিএনপির নারী কর্মীদের হুমকি দিচ্ছে জামায়াত-শিবির: রিজভী

বিএনপির নারী কর্মীদের হুমকি দিচ্ছে জামায়াত-শিবির: রিজভী
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী জানিয়েছেন, জামায়াত-শিবির প্রতিনিয়ত বিএনপির নারী কর্মীদের হুমকি দিচ্ছে এবং অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক হেনস্তা করছে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় বিএনপির ভুক্তভোগী নারী কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
রুহুল কবির রিজভী বলেন, ধর্মকে ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেশের নারীদের সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করছে একটি রাজনৈতিক দলের বটবাহিনী। গুপ্ত দলের গুপ্ত কাজকর্মে দেশের মানুষ পাত্তা দেবে না।
তিনি বলেন, এবারের নির্বাচনে জামায়াতের কোনো নারী সংসদ সদস্য প্রার্থী নেই। ক্ষমতায় গেলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন নারীরা। তিনি প্রশ্ন রাখেন, দলটির নেতারা আসলে কী করতে চান এবং তাদের বক্তব্যে মানুষের মনে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে।
রিজভী আরও বলেন, নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ছাড়া দেশে নির্বাচনি পরিবেশ সুস্থভাবে পরিচালনা সম্ভব নয়।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাহরিন ইসলাম বলেন, বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল চায়, নারীরা ঘরের ভেতরে থাকবে, আলাদা স্পেসে আসতে পারবে না। তারা নারীদের ব্যবহার করে ভোট চায় ও জান্নাতের টিকেট বিক্রির চেষ্টা করছে।
রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিনা ইউনিয়নের নারী কর্মী নিলুফা ইসলাম অভিযোগ করেন, গত ২১ নভেম্বর বিএনপি প্রার্থীর লিফলেট বিতরণের সময় জামায়াতের লোকজন তাকে ও তার সহকর্মীদের শারীরিকভাবে হেনস্তা করে। নিলুফা বলেন, আমাদের কোনো নিরাপত্তা নেই, আমাদের দেখার কেউ নেই।
