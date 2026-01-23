ধানের শীষের জোয়ার শুরু হয়েছে: আমীর খসরু
চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা) আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জনগণের ঢল নেমেছে রাস্তায়। ধানের শীষের জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এর জন্য অপেক্ষা করছিল।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম নগরের কদমতলী এলাকা থেকে গণসংযোগ শুরুর সময় তিনি এসব কথা বলেন।
গণসংযোগকালে আমীর খসরু কদমতলী মোড়, মাদারবাড়ি ডিটি রোড, দুই নম্বর গলি, জুগিচাঁদ মসজিদ লেন, মাঝির ঘাট স্টেশন কলোনি, আইস ফ্যাক্টরি রোড, নালাপাড়া, পুরাতন কাস্টম ও মালুম মসজিদ এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে যান। এসময় বিপুলসংখ্যক বিএনপির নেতাকর্মী, সাধারণ মানুষ ও নারীরা গণসংযোগে অংশ নেন।
এর আগে নগরের উত্তর কাট্টলি নাজির বাড়িতে তার বাবা সাবেক মন্ত্রী মরহুম মাহমুদুন্নবী চৌধুরী ও মা মরহুমা মেহেরুন্নেসা চৌধুরীর কবর জিয়ারত ও দোয়া-মোনাজাতের মাধ্যমে তিনি নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেন।
গণসংযোগকালে আমীর খসরু বলেন, গত ১৬-১৭ বছরে বিএনপির নেতাকর্মীরা গুম, খুন, কারাবরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। দেশনেত্রী খালেদা জিয়া এবং বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ত্যাগের স্বীকৃতি আজ দেশের মানুষ দিচ্ছে।
তিনি বলেন, মানুষ নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছে। জনগণই ঠিক করবে দেশ কোন পথে যাবে। ভোটের মাধ্যমে এমন সরকার গঠিত হবে, যারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, জবাবদিহি নিশ্চিত করবে এবং মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করবে।
গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়ী হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, মানুষ আজ আনন্দিত, কারণ তারা তাদের মালিকানা ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। প্রতিনিধি নির্বাচন ও ভোট দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত হওয়ার প্রত্যাশা করছে জনগণ।
গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন- মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম সাইফুল আলম ও শওকত আজম খাজা, মহানগর বিএনপির সদস্য মো. সালাউদ্দিন, মশিউল আলম স্বপন, জয়নাল আবেদীনসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।
এমআরএএইচ/এমকেআর