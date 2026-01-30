  2. রাজনীতি

দ্বৈত নাগরিকত্ব ও ঋণখেলাপি প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ করবে ইনকিলাব মঞ্চ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৭ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যরা, ছবি: জাগো নিউজ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত দ্বৈত নাগরিকত্বধারী ও ঋণখেলাপি প্রার্থীদের নাম ও ছবি প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। আগামীকাল থেকেই এ কার্যক্রম শুরু হবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বাদ জুমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেয় ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে যেসব ঋণখেলাপিকে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের নাম, ঋণের পরিমাণ, কোন আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং ছবিসহ বিস্তারিত তথ্য ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি জনগণকে এসব প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানানো হবে।

আব্দুল্লাহ আল জাবের আরও বলেন, যেসব দ্বৈত নাগরিকত্বধারী ব্যক্তি এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন, তাদের নাম ও নির্বাচনি আসনের তথ্যও প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন, যারা ক্ষমতায় গিয়ে সংকটে পড়লে বিদেশে পালিয়ে যেতে পারে, তাদের হাতে আমরা রাষ্ট্রের দায়িত্ব দিতে চাই না।

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে অবস্থান জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের সামনে একটি ঐতিহাসিক সুযোগ এসেছে- নিজেদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের সুযোগ। তিনি বলেন, জুলাই গণভোটের মাধ্যমে রিকশাচালক, ভ্যানচালক, সিএনজি চালক, গার্মেন্টস শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেওয়ার আহ্বান জানান তারা।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলাদেশের জনগণ আর কোনো ছাড় দেবে না। যে জনগণ রক্ত দিতে শিখেছে এবং যুদ্ধের ময়দানে নামতে জানে, তাদের পেছনে ফিরে তাকানোর প্রশ্ন নেই।

আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, ইনকিলাব মানেই বিপ্লব, ইনকিলাব মানেই সংগ্রাম। এই সংগ্রাম শুধু ইনকিলাব মঞ্চের নয়- এটি বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম।

জুলাইকে বাংলাদেশের আজাদির প্রতীক উল্লেখ করে তিনি বলেন, জুলাই মানে সীমান্তের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের স্বাধীনতা। যতদিন পর্যন্ত এই জুলাই বাংলাদেশের বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন এই লড়াই চলমান থাকবে বলে তিনি ঘোষণা দেন।

