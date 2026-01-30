  2. রাজনীতি

ঢাকা-৬ আসন

ইশরাককে সমর্থন জানিয়ে ভোট থেকে সরে গেলেন গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী 

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৪ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
ইশরাককে সমর্থন জানিয়ে ভোট থেকে সরে গেলেন গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী 
ইশরাক হোসেনকে সমর্থন জানান গণঅধিকার পরিষদের ফখরুল ইসলাম

ঢাকা-৬ আসনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেনকে সমর্থন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম।

শুক্রবার (৪০ জানুয়ারি) ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এক নির্বাচনি গণসংযোগের সময় গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে তিনি এ ঘোষণা দেন।  

নির্বাচনি জোটগত সমঝোতার কারণে এর আগে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী হিসেবে ফখরুল ইসলাম তুলনামূলক নিষ্ক্রিয় ছিলেন। দলীয় সভাপতি নুরুল হক নুরের নির্দেশনার পর তিনি বিএনপির প্রার্থীকে প্রকাশ্যে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

সমর্থনের ঘোষণা দিয়ে মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেনের পক্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করছি।

গণসংযোগে দেওয়া বক্তব্যে ফখরুল ইসলাম বলেন, এখন থেকে গণঅধিকার পরিষদ ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলো বিএনপির হয়ে মাঠে কাজ করবে। অতীতে বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, আসন সমঝোতার অংশ হিসেবে ইশরাক হোসেনের বিজয় নিশ্চিত করতে সবাই ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে কাজ করবে। 

আরও পড়ুন
বিএনপির নারী কর্মীদের হুমকি দিচ্ছে জামায়াত-শিবির: রিজভী 
কিছু বাচ্চা-কাচ্চা আল্লাহর নামের চেয়েও আমার নাম বেশি নিচ্ছে 

এসময় বিএনপির প্রার্থী ইশরাক হোসেন যুগপৎ আন্দোলনের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, আন্দোলনের সময় বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা একসঙ্গে রাজপথে কর্মসূচি পালন করেছেন। পাশাপাশি তিনি পটুয়াখালী-৩ আসনে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে ট্রাক প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। 

ইশরাক হোসেন জানান, জুলাইয়ের অভ্যুত্থানের সময় সরকার পতনের পর ৫ আগস্ট ভিপি নুরকে পরিত্যক্ত একটি কক্ষ থেকে কারাগারে তার কক্ষে নিয়ে আসা হয়। সে সময় বিএনপি ও অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মীরা একসঙ্গে ছিলেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার যে গতি ও ঐক্য ছিল, তা আজও গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মন্তব্য করেন। 

তিনি বলেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে বর্তমানে এক বা একাধিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠন থেকে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে, যা নির্বাচনি পরিবেশের জন্য উদ্বেগজনক। 

পরে এই দুই প্রার্থী এবং নেতাকর্মীদের একসঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় সংযোগে অংশ নিতে দেখা যায়। 

এমডিএএ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।