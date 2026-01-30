ঢাকা-৬ আসন
ওয়ারীতে জামায়াতের নির্বাচনি কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ
রাজধানীর পুরান ঢাকার ওয়ারীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় জামায়াতের নেতাকর্মীরা জানান, দুর্বৃত্তরা কার্যালয়টিতে অতর্কিত হামলা চালায়। এসময় সেখানে টাঙানো ব্যানার, ফেস্টুন ও বিভিন্ন সাজসজ্জার সামগ্রী ছিঁড়ে ফেলা হয়। এতে নির্বাচনি কাজে ব্যবহৃত অস্থায়ী কার্যালয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
নেতাকর্মীরা বলেন, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচনি কার্যালয় ও নেতাকর্মীদের নিরাপত্তা জোরদার করা জরুরি। অন্যথায় মাঠে সহিংসতা ও অস্থিরতা আরও বাড়তে পারে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।
এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জামায়াত মনোনীত ও ১১ দলীয় জোট সমর্থিত ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ড. আব্দুল মান্নান । তিনি বলেন, নির্বাচনি পরিবেশকে অস্থিতিশীল করতেই পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের হামলা চালানো হয়েছে।
জামায়াতের এ প্রার্থী দাবি জানান, অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে।
এমডিএএ/একিউএফ