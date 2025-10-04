মালদ্বীপে এমডিপির সমাবেশ ঘিরে উত্তেজনা, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ
মালদ্বীপে বিরোধী দল মালদিভিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এমডিপি) সমাবেশে শুক্রবার রাতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় দলটির বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।
স্থানীয় গণমাধ্যম সান এমভি জানিয়েছে, রাজধানী মালের লুতুভালাইফিতে অনুষ্ঠিত এ বিক্ষোভে পুলিশ পেপার স্প্রে ব্যবহার করে এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। তবে গ্রেফতারের সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত করা হয়নি।
দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলী ইহুসান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে বলেন, এমডিপির সমাবেশ শান্তিপূর্ণ করার উদ্দেশ্য ছিল না। এমডিপি মাজিদী মাগু (একটি প্রধান সড়ক) ধরে মিছিলের অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু যানজট ও নিরাপত্তার কারণে পুলিশ বিকল্প রুট অনুমোদন করে। তবে বিক্ষোভকারীরা পূর্ব পরিকল্পিত রুটেই এগোতে চাইলে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে।
পুলিশের অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা কর্মকর্তাদের দিকে জিনিসপত্র নিক্ষেপ করেছে এবং তাদের দায়িত্ব পালনে বাধা দিয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বিক্ষোভটি মধ্যরাতের পর শেষ হয়েছে। এমডিপি অভিযোগ করেছে, পুলিশ অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে এবং গ্রেফতার ব্যক্তিদের মুরক্তি দাবি করেছে। এ সময় মালদ্বীপ রেড ক্রিসেন্টের স্বেচ্ছাসেবকরা আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছে।
বিক্ষোভ সমাবেশে দলটি রাষ্ট্রপতি ড. মোহাম্মদ মুইজ্জুর সরকারের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক লঙ্ঘন, অর্থনৈতিক ধ্বংস এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ তোলে।
কেন্দ্রীয় সাংসদ মাউরুফ জাকির সমাবেশে বলেন, নাগরিকদের অসন্তোষ থেকেই এই আন্দোলন। তার অভিযোগ, সরকার সংবিধান ও সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা খর্ব করেছে, অর্থনীতি ধ্বংস করেছে এবং স্থানীয় কাউন্সিল ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সীমিত করেছে।
এ সময় রাষ্ট্রপতি মুইজ্জুর উদ্দেশে মাউরুফ জাকির সমাবেশে পাঁচটি নির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরেন—
দল পরিবর্তনের কারণে এমপিদের আসন হারানোর সংশোধনী প্রত্যাহার।
পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে বেসরকারি কোম্পানিকে রাষ্ট্রীয় অর্থ প্রদান।
বিকেন্দ্রীকরণ আইনের সংশোধনী প্রত্যাহার।
বিতর্কিত মিডিয়া আইন বাতিল।
ওষুধ ও চিকিৎসায় সবার ন্যায্য প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।
