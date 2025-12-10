  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড়ে টানা তিনদিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০.৪ ডিগ্রি

প্রকাশিত: ১১:০১ এএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
পঞ্চগড়ে আজও রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রয়েছে। টানা তিনদিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে ১০.৪ ডিগ্রি। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় এই তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস।

এর আগে সোমবার চলতি শীত মৌসুমের সর্বনিম্ন ১০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। পরদিন মঙ্গলবারও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একই ছিল।

এদিকে দিনের তাপমাত্রাও দুদিন ধরে রেকর্ড করা হয় ২৭ দশমিক ২ ডিগ্রি। প্রতিদিন বিকেলের পর থেকে হালকা কুয়াশার সঙ্গে কনকনে শীত অনুভূত হয়। তবে সকালে রোদের কারণে দ্রুত শীত কেটে যায়। বিকেলের পর থেকে আবারো শুরু হয় কনকনে শীত। হালকা কুয়াশার সঙ্গে তীব্র শীত অনুভূত হয় পরদিন সকাল পর্যন্ত।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, বুধবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন ১০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। দিনের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ২ ডিগ্রি। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৭ শতাংশ। সোমবার থেকে টানা তিনদিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ দশমিক ৪ ডিগ্রি রেকর্ড করা হচ্ছে।


