  2. রাজনীতি

নানা আয়োজনে আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুবার্ষিকী পালন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
নানা আয়োজনে আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুবার্ষিকী পালন
আরাফাত রহমান কোকো/ফাইল ছবি

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি)। মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপি ও কোকোর পরিবার নানা কর্মসূচি পালন করেছে।

২০১৫ সালের এই দিনে মালয়েশিয়ায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন আরাফাত রহমান কোকো। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। দুই দিন পর তার মরদেহ দেশে আনা হয় এবং রাজধানীর বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, দিনটি উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে কুরআন খতমের আয়োজন করা হয়েছে। সকালে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে দলের সিনিয়র নেতারা কোকোর কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং তার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া করেন।

এ ছাড়া বেলা ১১টায় রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়েও মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এক-এগারোর সময় ২০০৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা সেনানিবাসের মঈনুল রোডের বাসা থেকে তৎকালীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আরাফাত রহমান কোকোকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের ১৭ জুলাই জামিনে মুক্তি পেয়ে চিকিৎসার উদ্দেশে থাইল্যান্ড যান তিনি। সেখান থেকে তিনি মালয়েশিয়ায় চলে যান এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে পরিচিত আরাফাত রহমান কোকো বাংলাদেশ ফুটবলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তার অকাল মৃত্যু বিএনপি ও ক্রীড়াঙ্গনে শোকের ছায়া ফেলে।

কেএইচ/এমএমকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।