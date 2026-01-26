ব্যক্তিগত স্বার্থে দেশের ক্রিকেটকে ডোবানো হচ্ছে: আমিনুল
দেশের ক্রিকেট অঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি ও ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক গোলরক্ষক আমিনুল হক। আজ সোমবার সকালে মিরপুর এলাকায় সাধারণ মানুষের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি দেশের ক্রিকেটের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের সমালোচনা করেন এবং বর্তমান সংকটের জন্য বিসিবির ‘ব্যর্থ কূটনীতি’কে দায়ী করেন।
ক্রিকেট বোর্ডের গঠন নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিসিবির বর্তমান নেতৃত্ব ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে আমিনুল হক বলেন, ‘বাংলাদেশের ক্রিকেটে এখন এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে। ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান কাঠামো ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াগুলো অত্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ। একজন সাবেক ক্রীড়া উপদেষ্টার ভুল নীতি আর ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে বোর্ড তার নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়েছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে মাঠে আমাদের পারফরম্যান্সে।’
কূটনৈতিক ব্যর্থতা ও নিরাপত্তা ইস্যু সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অবস্থান নিয়ে তিনি বলেন, ‘আইসিসি বা অন্যান্য শক্তিশালী বোর্ডগুলোর সাথে আমাদের ক্রিকেট কূটনীতি এখন তলানিতে। যথাযথ আলোচনা ও প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হওয়ার কারণে আমাদের অধিকারগুলো আমরা আদায় করতে পারছি না। দেশের ক্রিকেটের স্বার্থ সবার আগে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বর্তমান বোর্ড সেই আস্থার জায়গা ধরে রাখতে পারেনি।’
জবাবদিহিতার দাবি ক্রীড়াঙ্গনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে সাবেক এই অধিনায়ক হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘ক্রিকেট বা ফুটবল, কোনো মাধ্যমই কারো ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জায়গা হতে পারে না। ক্রিকেটের যে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে, তার সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে প্রতিটি কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং যারা অনিয়মের সাথে জড়িত তাদের অবশ্যই আইনের মুখোমুখি করা উচিত।’
এসকেডি/আইএন