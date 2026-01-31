যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিপণ্যের বাজার খুঁজছে মালয়েশিয়া

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিপণ্যের বাজার খুঁজছে মালয়েশিয়া
মালয়েশিয়ার কৃষিপণ্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নতুন বাজার অনুসন্ধানের উদ্যোগ নিয়েছে দেশটির সরকার। কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের (কেপিকেএম) মহাসচিব দাতুক সেরি ইশাম ইশাকের যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে।
১৭ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সফররত দাতুক সেরি ইশাম ওয়াশিংটনে মার্কিন কৃষি দপ্তরের (ইউএসডিএ) বাণিজ্য ও বৈদেশিক কৃষি বিষয়ক উপ-আন্ডার সেক্রেটারি মিশেল বেকারিংয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ওই বৈঠকে মালয়েশিয়ার কৃষিপণ্যের জন্য নতুন বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানিয়েছে কেপিকেএম।
মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, বৈঠকে কৃষিখাত আধুনিকীকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কৌশলগত সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়।
বৈঠক শেষে দাতুক সেরি ইশাম যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পখাতের প্রতিনিধিদের ২০২৬ মালয়েশিয়া কৃষি, উদ্যান ও কৃষি-পর্যটন প্রদর্শনী (মাহা- ২০২৬)-এ অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। আগামী ২৮ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য এ প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, ‘খাদ্য নিরাপত্তার জন্য মূল্য সৃষ্টি’।
কেপিকেএম জানায়, এটি মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উচ্চপর্যায়ের আলোচনার অংশ, যার লক্ষ্য দুই দেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধি ও পারস্পরিক আস্থা জোরদার করা।
বিশেষ করে গত বছরের ২৬ অক্টোবর স্বাক্ষরিত পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও কৃষি বাণিজ্য সহজ করতে এ আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে মনে করছে মন্ত্রণালয়।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কৃষি বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন রিঙ্গিত, যা মালয়েশিয়ার বৈশ্বিক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে অবস্থানকে আরও স্পষ্ট করে।
এমআরএম