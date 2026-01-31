মিশরে আজহারীর আগমনে উচ্ছ্বসিত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা
দীর্ঘদিন পর ফের মিশরের মাটিতে পা রাখলেন ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলোচক ড. মিজানুর রহমান আজহারী। দেশটিতে বাংলাদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘দারুল আজহার মিশর শাখা’ এর আমন্ত্রণে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় তিনি কায়রো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।
বিমানবন্দরে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় স্বাগত জানান দারুল আজহার বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা হাবিবুল বাসারসহ প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা। এ সময় মিশরে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও প্রবাসীরাও উষ্ণ অভ্যর্থনার মাধ্যমে তাদের প্রিয় ব্যক্তিত্বকে বরণ করে নেন।
দারুল আজহার সূত্রে জানা যায়, সফরকালে ড. মিজানুর রহমান আজহারী মিশরে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী, গবেষক ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা, সমাজ ও সমসাময়িক নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে একাধিক আলোচনা সভা এবং দাওয়াহভিত্তিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
তার এই আগমন মিশরে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও প্রবাসী মহলে ব্যাপক উৎসাহ ও আবেগের সঞ্চার করেছে। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ড. মিজানুর রহমান আজহারী ছাত্রজীবনের অধ্যবসায়, সাধনা ও গভীর মননশীলতার মধ্য দিয়ে ইসলামী দাওয়াহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে একটি সম্মানজনক ও স্বতন্ত্র অবস্থান গড়ে তুলেছেন।
আল-আজহারের সাবেক শিক্ষার্থীর এই আগমন যেন তাকে নতুন এক পরিচয়ে উপস্থাপন করেছে—একজন পরিণত ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও সমাজচিন্তায় নিবেদিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে। অতীতের স্মৃতি ও বর্তমান দায়িত্বের সম্মিলনে তার এই সফর বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
তার এ সফরে মিশরে অবস্থানরত বাংলাদেশি কমিউনিটিতে নতুন প্রত্যাশা, অনুপ্রেরণা ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন অনেকেই।
এমআরএম