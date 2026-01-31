খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সংগ্রাম নিয়ে মালদ্বীপে স্মারক প্রকাশনা

খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সংগ্রাম নিয়ে মালদ্বীপে স্মারক প্রকাশনা
বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে মালদ্বীপে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ মিশনের উদ্যোগে একটি স্মারক প্রকাশনার উন্মোচন করা হয় এবং তার জীবন ও রাজনৈতিক সংগ্রামভিত্তিক একটি প্রামাণ্য তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় মালেতে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব মালদ্বীপের হলরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে মালদ্বীপের শিক্ষামন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মালদ্বীপ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলরসহ দেশটির বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি, কূটনীতিক, শিক্ষাবিদ ও স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়াও স্মরণসভায় মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার, কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, মালদ্বীপ বিএনপির সিনিয়র নেতা, সাংবাদিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেন।
অনুষ্ঠানে বেগম খালেদা জিয়ার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার অবদান, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তার সাহসী নেতৃত্ব এবং দেশ গঠনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে একটি দীর্ঘ প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। তথ্যচিত্রটি উপস্থিত অতিথিদের গভীরভাবে আবেগাপ্লুত করে।
স্মরণসভায় বক্তারা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মত্যাগ, নেতৃত্বগুণ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তার অবিচল অবস্থানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।
এমআরএম