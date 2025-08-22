  2. সোশ্যাল মিডিয়া

স্মার্টফোনের ডায়াল প্যাড নিয়ে চিন্তিত নেটিজেনরা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৯ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
সম্প্রতি হঠাৎ করেই বদলে যায় স্মার্টফোনের ডায়াল প্যাড। এমন ঘটনায় অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট দিতে থাকেন সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে। অনেকে আবার আতঙ্কিত না হতেও আহ্বান জানান। কেউ কেউ করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনেক কনটেন্ট ক্রিয়েটর পুরোনো ডায়াল প্যাডে ফিরে যাওয়ার উপায়ও বাতলে দেন।

সৈয়দ আল হাসান শিমুল লিখেছেন, ‘গতকাল বিকেল পর্যন্ত ভাবছিলাম আমার হ্যান্ডসেটেই এটা হচ্ছে। পরে দেখি সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে পোস্টের ছড়াছড়ি।’

সারাদিবা খানম শেমন্তি লিখেছেন, ‘শোনো মেয়ে রঙ্গনা, ডায়াল প্যাড শুধু তোমার না; আমারও বদলেছে।’

এমডি মিলন মিয়া লিখেছেন, ‘রিসেন্টলি আমাদের ফোনে নতুন একটা আপডেট আসছে, যেটা হচ্ছে ডায়াল প্যাড। অ্যান্ড্রয়েড ফিফটিন যারা চালায়; তাদের হয়তোবা হইছে। বাকিদের হয়তোবা হয় নাই। তো এতে টেনশনের কোনো কারণ নেই। আরও ভালো হইছে। আর ফোনে আপডেট হওয়াটা একটা ভালো জিনিস।’

সুকুমার সামন্ত লিখেছেন, ‘গতকাল থেকে হঠাৎ আপনার ফোনের ডায়াল প্যাড পরিবর্তন হয়ে গেছে? ভয় বা চিন্তার কিছু নেই।’

মাইদুল ইসলাম লিখেছেন, ‘আমি নতুন কোনো অ্যাপস ইনস্টল করি নাই। ডায়াল প্যাড কেমনে পরিবর্তন হলো!’

মাহাবুব ইসলাম রনি লিখেছেন, ‘সম্পর্ক বদলে গেলো একটি পলকে। হঠাৎ করে স্মার্টফোনের ডায়াল প্যাড বদলে গেলো। কার কার সাথে এমনটা হয়েছে?’

