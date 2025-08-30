  2. সোশ্যাল মিডিয়া

হাসপাতালে ভর্তি ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০২ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান/ফাইল ছবি

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে গণ অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে আহত ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসানকে গুরুতর আহত অবস্থায় রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শুক্রবার (৩০ আগস্ট) রাতে নাজমুলের ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি কোমর এবং মাথায় আঘাত পেয়েছেন। প্রাথমিক এক্সরে তার হাড়ে ফ্র্যাকচার ধরা পড়েছে। তার জন্য দোয়া চাই।

এছাড়া গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক নুরুল হক নুরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়েছে। ঢামেকে দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ফারুক হাসানসহ নেতাকর্মীরা চিকিৎসা নিয়েছেন।

