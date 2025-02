চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দর্শকদের জন্য বিনামূল্যে ইফতারের ব্যবস্থা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দর্শকদের জন্য গ্যালারিতে বিনামূল্যে ইফতারের ব্যবস্থা করছে এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। রমজান মাসে ইফতার নিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের যেন চিন্তা করতে না হয়, সেজন্য এমন উদ্যোগ নিয়েছে ইসিবি।

গতকাল বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে এ ঘোষণা দিয়েছে সংস্থাটি।

পোস্টে ইসিবি লিখেছে, ‘রমজান মাসের প্রকৃত মূল্যবোধকে ধারণ করে এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ড ঘোষণা করছে যে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫- এর বাকি ম্যাচগুলোর জন্য রোজাদার দর্শকদের মাঝে বিনামূল্যে বিশেষ ইফতার বক্স বিতরণ করা হবে।’

Embracing the true spirit of the month of Ramadan, the Emirates Cricket Board has announced the distribution of complimentary special Iftar boxes for spectators who are fasting, for the remaining ICC Champions Trophy 2025 Dubai matches.



