ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক , সিলেট থেকে
প্রকাশিত: ০৭:৪৭ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
রিপন মণ্ডলের আগুনে বোলিংয়ে ১২৪ রানেই থামলো নোয়াখালী

বল হাতে আগুন ঝরালেন তরুণ পেসার রিপন মণ্ডল। ৪ ওভারে একটি মেইডেনসহ মাত্র ১৩ রান দিয়ে নিলেন ৪ উইকেট।

ডানহাতি এই পেসারে বিধ্বংসী বোলিংয়ে ৮ উইকেটে ১২৪ রানেই থামলো নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ইনিংস। অর্থাৎ জিততে হলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে করতে হবে ১২৫।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে নোয়াখালীকে ব্যাটিং করার আমন্ত্রণ জানায় রাজশাহী। শুরুটা ভালো করলেও এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে নোয়াখালী। ওপেনার হাবিবুর রহমান ৬ বলে ৫, ওয়ান ডাউন সাব্বির হোসেন ১১ বলে করেন ৬ রান। মাজ সাদাকাতের ব্যাট থেকে আসে ১৯ বলে ২৫।

এরপর মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী ভালো করতে পারেননি। অঙ্কন ২৭ বল খেলে করেন ২২, জাকের ৮ বলে ৬। অধিনায়ক হায়দার আলি একটু চেষ্টা করেছিলেন। ২৮ বলে ৩৩ রান আসে তার ব্যাট থেকে।

