নারী ফুটবল লিগের প্রথম ম্যাচেই সানজিদাদের হার

প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রায় দেড় বছর বিরতি দিয়ে সোমবার মাঠে গড়িয়েছে নারী ফুটবল লিগ। গত বছর মে মাসের ২৮ তারিখে শেষ হয়েছিল আগের লিগ। তার পর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বাফুফে পরবর্তী আসর মাঠে নামিয়েছে ২০২৫ শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে।

কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে তারুণ্য নির্ভর দল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২-০ গোলে হারিয়েছে সানজিদা আক্তারদের পুলিশ এফসিকে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুটি গোলই করেছেন ফরোয়ার্ড তনিমা বিশ্বাস।

৪০ মিনিটে প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে শট নেন তনিমা বিশ্বাস। পুলিশ এফসির গোলকিপার তাসলিমাকে ফাঁকি দিয়ে জড়িয়ে যায় জালে। ৭০ মিনিটে তনিমার দ্বিতীয় গোল সেনাবাহিনীকে এনে দেয় সহজ জয়।

পুলিশ এএফসি, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, বিকেএসপি এবং রাজশাহী স্টার্স ফুটবল ক্লাব-নতুন এই চারটিসহ ১১ দল নিয়ে হচ্ছে এবারের লিগ। এবার থাকছে প্রাইজমানি। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৪ লাখ টাকা পুরস্কার।

প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যেও মেয়েদের খেলা দেখতে গ্যালারিতে ছিলেন কিছু দর্শক। তবে সানজিদা আক্তার, আইরিন খাতুন, সাগরিকা, কোহাতি কিসকুদের মতো সাফজয়ী চেনামুখ নিয়ে গড়া পুলিশ এফসি এবং বয়সভিত্তিক দলের ৯ জনকে নিয়ে গড়া সেনাবাহিনীর লড়াইয়ে শুরুর দিকে অবশ্য ছিল না উত্তাপ।

এবারের লিগের অন্য ৯ দল হচ্ছে-বর্তমান চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি, আনসার অ্যান্ড ভিডিপি, বিকেএসপি, ঢাকা রেঞ্জার্স এফসি, ফরাশগঞ্জ এসসি, জামালপুর কাঁচারিপাড়া একাদশ, রাজশাহী স্টার্স, সদ্যপুস্করণী যুব সংঘ ও সিরাজ স্মৃতি সংসদ।

