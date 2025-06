আইপিএলের সদসমাপ্ত আসর চলাকালীন ‘অপারেশন সিঁদুর’ নামে পাকিস্তানে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিল ভারত। ভারতশাসিত কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার দায় পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দেশটির কয়েকটি স্থাপনায় হামলা করে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। জবাবে পাকিস্তানও পাল্টা হামলা করলে এক সপ্তাহের বেশি সময়ের জন্য স্থগিত হয়ে যায় আইপিএল।

দু’দেশের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা শুরু হলে আইপিএল খেলতে আসা বিদেশি তারকারা ভারত ছাড়তে থাকেন। যুদ্ধবিরতির পর পুনরায় টুর্নামেন্ট শুরু হলেও সব ক্রিকেটার না ফেরায় টুর্নামেন্টের উত্তেজনা ও গতি কমে যায়।

তবে যুদ্ধপরিস্থিতির কারণে খেলা বন্ধ থাকাটাই কল্যাণ বয়ে এনেছে আইপিএলের নতুন চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। মঙ্গলবার পাঞ্জাব কিংসকে ৬ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো আইপিএলের সোনালী ট্রফি জেতার পর বেঙ্গালুরুর হেড কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারও সেটি স্বীকার করেছেন।

Tears. Roars. Jubilation



The emotions of #RCB were raw, real, and years in the making #TATAIPL | #RCBvPBKS | #Final | #TheLastMile | @RCBTweets pic.twitter.com/fXVTbfCZFp