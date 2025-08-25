  2. খেলাধুলা

টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচসেরা, সাকিবের ওপরে কোন চারজন?

প্রকাশিত: ১০:০৭ এএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) রোববার রাত ছিল সাকিব আল হাসানের জন্য স্বপ্নের মতো। ব্যাটে-বলে দ্যুতি ছড়িয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। ছুঁয়েছেন ৫০০ উইকেটের মাইলফলক, গড়েছেন ইতিহাস।

টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের পঞ্চম বোলার হিসেবে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন সাকিব। এছাড়া ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ৭ হাজার রান ও ৫০০ উইকেটের ‘ডাবল’ রেকর্ড গড়েছেন সাকিব।

এদিন সাকিব বোলিংয়ে ২ ওভারে মাত্র ১১ রান দিয়ে ৩টি উইকেট। এরপর রান তাড়ায় ১৮ বলে ১ চার আর ২ ছক্কায় খেলেছেন ২৫ রানের ইনিংস। এমন পারফরম্যান্সে ভর করে সহজেই জিতেছে তার দল অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস।

সাকিব পেয়েছেন টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ৪৪তম ম্যাচসেরার স্বীকৃতি। এতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আন্দ্রে রাসেলকে ছুঁয়েছেন তিনি। সবমিলিয়ে টি-টোয়েন্টিতে সাকিবের চেয়ে বেশিবার ম্যাচসেরা হয়েছেন কেবল চারজন। কারা তারা?

এক নম্বরে আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল। ৪৬৩ ম্যাচ খেলে ৬০ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন সাবেক এই ওপেনার। অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ৪৮৬ ম্যাচে সেরা হয়েছেন ৪৮ বার।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাইরন পোলার্ড ৭১০ টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচসেরা হয়েছেন ৪৭ বার। ইংল্যান্ডের অ্যালেক্স হেলস ৫০৬ ম্যাচে সেরা ৪৪ বার।

সাকিব ৪৪তম বার ম্যাচসেরা হয়েছেন ৪৫৭ ম্যাচে। তারই সমান ৪৪ বার ম্যাচসেরা হওয়ার রেকর্ড আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আন্দ্রে রাসেলের। তবে রাসেলের লেগেছে অনেক বেশি ম্যাচ, ৫৬৪।

