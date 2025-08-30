এক মৌসুম পরই দ্রাবিড়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ রাজস্থানের

এক মৌসুম পরই দ্রাবিড়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ রাজস্থানের
মাত্র এক মৌসুম পরই আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের বিচ্ছেদ ঘটেছে প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের। শনিবার এক বিবৃতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজি জানায়, দ্রাবিড়কে দলে আরও বড় পদ অফার করা হয়েছিল, তবে তিনি তা গ্রহণ করতে চাননি। একাধিক বছরের চুক্তি থাকা সত্ত্বেও দলের কাঠামোগত পর্যালোচনার পর দ্রাবিড়ের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছায় রাজস্থান।
আইপিএলের সর্বশেষ মৌসুমটা ভালো যায়নি দ্রাবিড়ের। নবম স্থানে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল রয়্যালস। ১৪ ম্যাচে মাত্র চারটি ম্যাচ জিতেছিল ফ্রাঞ্চাইজিটি, যা ২০২১ সালের পর দলের সবচেয়ে খারাপ মৌসুম।
রাজস্থানের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় আইপিএল ২০২৬-এর আগে ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে তার মেয়াদ শেষ করবেন। রাহুল বহু বছর ধরে রয়্যালসের যাত্রার কেন্দ্রে ছিলেন। তার নেতৃত্ব এক প্রজন্মের খেলোয়াড়কে প্রভাবিত করেছে, দলে দৃঢ় মূল্যবোধ স্থাপন করেছে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির সংস্কৃতিতে অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজির কাঠামোগত পর্যালোচনার অংশ হিসেবে রাহুলকে বড় একটি পদ অফার করা হয়েছিল, তবে তিনি তা গ্রহণ করেননি। রয়্যালস, এর খেলোয়াড়রা এবং সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ সমর্থক রাহুলের অসামান্য অবদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।’
তিন বছরের পরিকল্পনার হাতে নিয়ে নিলাম কৌশল ও খেলোয়াড় ধরে রাখার ব্যাপারে দ্রাবিড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার পরামর্শ অনুযায়ীই সঞ্জু স্যামসন, যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেল, রিয়ান পরাগ ও শিমরন হেটমায়ারকে ধরে রেখেছিল রাজস্থান। তবে মৌসুমজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের চোট এবং বেশ কয়েকটি ম্যাচে জয়ের কাছাকাছি গিয়েও হেরে যাওয়া দলের বিপর্যয় ডেকে আনে।
রাহুল দ্রাবিড় প্রথমবার রাজস্থান রয়্যালসে যোগ দেন ২০১১ সালে খেলোয়াড় হিসেবে এবং ২০১২ ও ২০১৩ মৌসুমে দলকে নেতৃত্ব দেন। এরপর ২০১৪ ও ২০১৫ সালে টিম ডিরেক্টর ও মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
দ্রাবিড়ের বিদায়ের মাধ্যমে অন্তত দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজি- কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) ও রাজস্থান আইপিএল ২০২৬ মৌসুমের আগে হেড কোচশূন্য হয়ে গেল।
গত মাসে কলকাতার দায়িত্ব ছাড়েন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। যদিও তার অধীনে ফ্রাঞ্চাইজিটি দশ অপেক্ষার বছর পর ২০২৪ সালে এসে আবারও আইপিএল শিরোপা জেতেছিল।
বর্তমানে রয়্যালসের কোচিং স্টাফে আছেন কুমার সাঙ্গাকারা (ডিরেক্টর অব ক্রিকেট), বিক্রম রাঠোর (ব্যাটিং কোচ) এবং শেন বন্ড (বোলিং কোচ)।
২০০৮ সালে উদ্বোধনী আসরে আইপিএল শিরোপা জিতেছিল রাজস্থান। এরপর আর সোনালী ট্রফি জিততে পারেনি ফ্রাঞ্চাইজিটি। দীর্ঘদিনের শিরোপাখরার মধ্যে তাদের সেরা পারফরম্যান্স এসেছিল ২০২২ সালে, যখন ফাইনালে গুজরাট টাইটানসের কাছে হেরে রানার্স-আপ হয়েছিল।
এমএইচ/এমএস