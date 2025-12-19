  2. খেলাধুলা

বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক পরিবর্তন, কিন্তু কেন?

প্রকাশিত: ০৪:৪৩ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক পরিবর্তন, কিন্তু কেন?

শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত অধিনায়ক ছিলেন চারিথ আসালাঙ্কা। কিন্তু অসুস্থতার কারণে পাকিস্তানের মাটতে ত্রিদেশীয় সিরিজে পারেননি দলকে নেতৃত্ব দিতে। তার জায়গায় লঙ্কানদের দায়িত্ব নেন দাসুন শানাকা।

এবার সেই শানাকাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো ভারত ও শ্রীলঙ্কার ঘরের মাঠে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও। সেই আসর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনিই থাকছেন লঙ্কানদের অধিনায়ক।

এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ্য বিক্রমাসিংহে।

যদিও চারিথ আসালঙ্কা এখন সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন এবং টুর্নামেন্টের জন্য ঘোষিত শ্রীলঙ্কার ২৫ সদস্যের দলেও রয়েছেন। তবুও আসন্ন বড় ইভেন্টকে সামনে রেখে নেতৃত্বে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচক কমিটি।

সাম্প্রতিক সময়ে আসালাঙ্কার ফর্মও সন্তোষজনক নয়। চলতি বছর আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে তিনি মাত্র ১৫৬ রান করতে পেরেছেন। গড় মাত্র ১৫.৬০। তার নেতৃত্বে এশিয়া কাপেও ভালো করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা।

জানা গেছে, পাকিস্তান সফরে শ্রীলঙ্কান খেলোয়াড়দের যে বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল, সেটির নেতৃত্বও নাকি চারিথ আসালঙ্কাই দিয়েছিলেন। স্টেডিয়াম থেকে মাত্র ১৮ কিলোমিটার দূরে একটি সন্ত্রাসী হামলার পর শ্রীলঙ্কান সরকার ও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে (এসএলসি) খেলোয়াড়দের ইসলামাবাদে অবস্থান চালিয়ে যেতে রাজি করাতে হয়েছিল।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই সফরে আসালঙ্কার ভূমিকা নিয়ে এসএলসি সন্তুষ্ট ছিল না, এবং এটিই সম্ভবত আইসিসি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর জন্য তাকে অধিনায়ক না করার অন্যতম কারণ।

