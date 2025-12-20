কলম্বিয়ায় ফুটবল ম্যাচে সংঘর্ষ, আহত ৫৯

কলম্বিয়ায় ফুটবল ম্যাচে সংঘর্ষ, আহত ৫৯
কলম্বিয়া কাপের ফাইনালে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। মেদেলিনে এই সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হয়েছে ৫৯ জন।
গত বুধবার দ্বিতীয় লেগের খেলায় স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ডিপোর্তিভো ইন্ডিপেন্ডিয়েন্টে মেদেলিনকে ১–০ ব্যবধানে হারায় অ্যাটলেটিকো ন্যাসিওনাল। এরপরই এস্তাদিও জিরার্দোতে ছড়িয়ে পড়ে সহিংসতা ।
শেষ বাঁশি বাজার পর ভক্ত ও সমর্থকদের একাংশ মাঠ দখলে নিয়ে নেয়। মাঠে ঢুকে পড়াদের কারো হাতে ছিল আগুনের শিখা আর কারো হাতে আতশবাজি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় দাঙ্গা পুলিশ।
আহতদের মধ্যে রয়েছেন ৭ জন পুলিশ সদস্যও।
স্থানীয় পত্রিকা এল কলোম্বিয়ানো জানিয়েছে, স্টেডিয়ামটিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভেঙে ফেলা হয়েছে আসন ও টার্নস্টাইল। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাঠের কিছু অংশ। আতশবাজির ধোঁয়ার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় ম্যাচ শুরু হতেও ১৪ মিনিট দেরি হয়।
মেদেলিনের মেয়র ফেদেরিকো গুতিয়েরেস সহিংসতায় জড়িতদের কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়ে বলেন, তারা “কেবল সহিংসতা সৃষ্টি করতে চাওয়া কিছু বেপরোয়া লোক” সতর্ক করে বলেন, ‘ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
তিনি বলেন, ‘যারা আক্রমণ করতে, ধ্বংস চালাতে বা আতঙ্ক ছড়াতে স্টেডিয়ামে গিয়েছিল, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। আমরা কয়েকজনের কারণে সবার সম্পদ নষ্ট হতে দেব না।’
তিনি আরও বলেন, ‘বহু বছর ধরে আমরা আমাদের দেশ এবং পুরো লাতিন আমেরিকায় শান্তিপূর্ণ ফুটবলের এক উদাহরণ হয়ে আছি।’
কলম্বিয়ায় সাধারণত বড় ম্যাচগুলোতে এমন সহিংসতা এড়াতে সফরকারী দলের সমর্থকদের মাঠে আসতে দেওয়া হয় না। তবে ফুটবলে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই ডার্বি ম্যাচে মেদেলিন কর্তৃপক্ষ উভয় দলের সমর্থকদেরই মাঠে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল।
