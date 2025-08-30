তাসকিনের জোড়া আঘাত, চাপে নেদারল্যান্ডস

তাসকিনের জোড়া আঘাত, চাপে নেদারল্যান্ডস
টানা দুই ওভারে উইকেট শিকার করেছেন তাসকিন আহমেদ। ইনিংসের চতুর্থ ওভারের প্রথম বলেই ফিরিয়েছিলেন ডাচ ওপেনার ম্যাক্স ওডাইডকে। ব্যাক টু ব্যাক বোলিংয়ে এসে পরের ওভারের প্রথম বলেই সাজঘরের পথ দেখিয়েছেন আরেক ডাচ ওপেনার বিক্রমজিৎ সিংকে। তাসকিনের জোড়া শিকারে কিছুটা চাপে পড়েছে নেদারল্যান্ডস।
এই প্রতিবেদন লেখার সময় নেদারল্যান্ডসের সংগ্রহ ৮ ওভারের খেলা শেষে ২ উইকেটে ৪৯ রান। তেজা নিদারামানুরু ২০, আর ১ রানে অপরাজিত স্কট এডওয়ার্ডস।
এর আগে আজ শনিবার তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ।
শুরুতেই বাংলাদেশের বুকে ভয় সঞ্চার করেন নেদারল্যান্ডসের ওপেনার ম্যাক্স ও'ডাউড। তার মারকাটারি ব্যাটিংয়ে ৩ ওভারেই ডাচদের স্কোরবোর্ডে জমা হয় ২৫ রান। শেখ মেহেদী ও শরিফুল ইসলামকে মেরে ১৪ বলেই ২৩ রান তোলেন ও'ডাইড।
তবে অভিজ্ঞ পেসার তাসকিন বল হাতে নিতেই উইকেট বিলিয়ে দিতে বাধ্য হন ডাচ এই ওপেনার। ইনিংসের চতুর্থ ওভারে প্রথম বল হাতে নিয়েই ওডাইডকে আউট করেন তাসকিন। শট কভার অঞ্চলে জাকের আলী অনিকের হাতে ক্যাচ তুলে দেন ডাচ ওপেনার।
বাংলাদেশ একাদশ
তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম।
নেদারল্যান্ডস একাদশ
ম্যাক্স ও'ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, অনিল তেজা নিদামিনুরু, স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শরিজ আহমেদ, নোয়া ক্রোস, কাইল ক্লেইন, টিম প্রিংগেল, আরিয়ান দত্ত, পল ভ্যান মেকেরেন, ড্যানিয়েল ডোরাম।
এমএইচ/জেআইএম