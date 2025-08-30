  2. খেলাধুলা

২৬ বলে লিটনের ফিফটি

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
২৬ বলে লিটনের ফিফটি

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দারুণ এক ইনিংস খেলেছেন লিটন দাস। ২৬ বলে ফিফটির মাইলফলক স্পর্শ করেছেন তিনি। দারুণ ইনিংস খেলার পথে ৬টি চার ও ২টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন টাইগার অধিনায়ক।

এই ম্যাচে জয়ের জন্য বাংলাদেশের লক্ষ্য ১৩৭ রানের। অল্প রানের জবাব দিতে নেমে তানজিদ হাসানের ২৪ বলে ২৯ রানের ইনিংস খেলার পর ফিফটির মাইলফলকে পৌঁছান লিটন। এটি টি-টোয়েন্টিতে ডানহাতি ব্যাটারের ১৩তম ফিফটি।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় বাংলাদেশের সংগ্রহ ১২ ওভারের খেলা শেষে ২ উইকেটে ১১৫ রান। লিটন দাস ৫৩, আর ১৫ রানে অপরাজিত সাইফ হাসান।

আজ শনিবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৮ উইকেটে ১৩৬ রান করে নেদারল্যান্ডস।

লক্ষ্য তাড়ায় বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে শুরু করে বাংলাদেশ। ব্যাটিংয়ে নেমে তা প্রমাণ করেন টাইগার ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন। ইনিংসের প্রথম ওভারে ডাচ স্পিনার আরিয়ান দত্তকে দুই চার ও এক ছক্কা মেরে তোলেন ১৪ রান।

তবে আক্রমণাত্মক শুরুর পরও ইনিংস বড় করতে পারেননি বাংলাদেশ ওপেনার। ৮ বলে ১৫ রান করেই সাজঘরে ফিরেছেন বাঁহাতি তরুণ ব্যাটার। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে সেই আরিয়ান দত্তের বলেই বোল্ড হন ইমন।

দ্বিতীয় উইকেটে ৩৯ বলে ৬৬ রানের জুটি করেন তানজিদ তামিম ও লিটন। ২৪ বলে ২৯ রান করেন ফেরেন তানজিদ।

এমএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।