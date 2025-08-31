  2. খেলাধুলা

আসিফের ঝোড়ো ব্যাটিংয়েও পাকিস্তানকে হারাতে পারলো না আমিরাত

প্রকাশিত: ১০:৫৪ এএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ত্রিদেশীয় সিরিজে টানা দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেয়েছে পাকিস্তান। প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারানোর পর গতকাল শনিবার আরব আমিরাতের বিপক্ষে ৩১ রানে জিতেছে সালমান আলি আগার দল।

শনিবার শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২০৭ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। জবাবে ব্যাট করে নেমে আসিফ খানের ৩৫ বলে ৭৭ রানের ঝোড়ো ইনিংসের পর ৮ উইকেটে ১৭৬ রানে আউটে যায় আমিরাত।

পাকিস্তানের হয়ে মারকাটারি ইনিংস খেলেন ওপেনার সাইম আইয়ুব ও হাসান নওয়াজ। দুজনই হাঁকান ফিফটি। ৩৮ বলে ৬৯ রান (৭ চার ৪ ছক্কা) করেন সাইম। যা তার টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের চতুর্থ ফিফটি।

নওয়াজ হাঁকান সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় অর্ধশতক, তোলেন ২৬ বলে ৫৬ রান (২ চার ৬ ছক্কা)। অর্থাৎ বাউন্ডারি থেকে ৪৪ রান করেন হাসান নওয়াজ।

এছাড়া মোহাম্মদ নওয়াজ ১৫ বলে ২৫, ফাহিম আশরাফ ১০ বলে ১৬ রান করেন।

আরব আমিরাতের হয়ে ৩৫ বলে ৭৭ রান করেন আসিফ খান। এক সম পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলা ডানহাতি ব্যাটার হাঁকান ৬টি করে চার ও ছক্কা। তাকে সহায়তা করেন অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিম। ১৮ বলে ৩৩ রান করেন তিনি। যদিও আসিফ ও ওয়াসিমের এই চেষ্টা আমিরাতের কোনো কাজে আসেনি।

বল হাতে আরব আমিরাতের হয়ে ৩টি করে উইকেট শিকার করেন জুনাইদ সিদ্দিক ও সাঘির খান। পাকিস্তানের হাসান আলি নেন ৩ উইকেট।

