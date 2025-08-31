সিকান্দার রাজা-বেন কারানের ব্যাটে চ্যালেঞ্জিং স্কোর জিম্বাবুয়ের

সিকান্দার রাজা-বেন কারানের ব্যাটে চ্যালেঞ্জিং স্কোর জিম্বাবুয়ের
প্রথম ম্যাচটি ছিল শ্বাসরূদ্ধকর। ২৯৮ রান করেও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে জিততে কষ্ট হয়েছিল শ্রীলঙ্কার। মাত্র ৭ রানের জয় পেয়েছিল চারিথ আশালঙ্কার দল। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে মুখোমুখি হয়েছে দুই দল।
টস জিতেছিলেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চারিথ আশালঙ্কা। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান স্বাগতিক জিম্বাবুয়েকে। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে সিকান্দার রাজা ও বেন কারানের ব্যাটে ৭উইকেট হারিয়ে ২৭৭ রান করেছে জিম্বাবুইনরা।
টস হেরে ব্যাট করতে নামার পর দুই ওপেনার ব্রায়ান বেনেট ও বেন কারান মিলে সংগ্রহ করেন ৫৫ রান। সূচনাটা ভালো হওয়ায় তাদের মোট স্কোরটাও হলো চ্যালেঞ্জিং। ২৯ বলে ২১ রান করে আউট হন ব্রায়ান বেনেট। ৯৫ বলে সর্বোচ্চ ৭৯ রান করেন বেন কারান। ৩৭ বলে ২০ রান করেন ব্রেন্ডন টেলর।
সিন উইলিয়ামসও করেন ২০ রান। তিনি খেলেন ২৮ বল। সিকান্দার রাজা ৫৫ বলে অপরাজিত থাকেন ৫৯ রানে। ৩৬ বলে ৩৬ রান করেন ক্লাইভ মাদান্দে।
শ্রীলঙ্কার হয়ে ৫২ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন দুষ্মন্তে চামিরা। ২ উইকেট নেন আসিথা ফার্নান্দো। ১টি করে উইকেট নেন দিলশান মাধুশঙ্কা ও জানিথ লিয়ানাগে।
