এবার কানাডা সুপার সিক্সটি লিগে সাকিব আল হাসান
জাতীয় দলের হয়ে খেলতে না পারলেও বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিয়মিত খেলছেন সাকিব আল হাসান। এবার নতুন আরেকটি লিগে দল পেয়েছেন ৩৮ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার। ‘কানাডা সুপার সিক্সটি’ নামের এই টি-টেন টুর্নামেন্টে মন্ট্রিয়ল টাইগার্সের হয়ে খেলবেন তিনি। আগামী ৮ অক্টোবর শুরু হবে টুর্নামেন্টটি।
আয়োজকরা এরইমধ্যে অংশগ্রহণকারী সব দলের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। সাকিব ছাড়াও টুর্নামেন্টে থাকছেন কুইন্টন ডি কক, মার্টিন গাপটিল, মঈন আলি, ডেভিড মালান, সিকান্দার রাজা, পিযুষ চাওলা ও রহমানুল্লাহ গুরবাজের মতো বিশ্ব তারকারা।
কানাডার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট সাকিবের জন্য নতুন কিছু নয়। এর আগে গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি লিগে মন্ট্রিয়ল টাইগার্সের হয়েই খেলেছিলেন তিনি। নতুন লিগেও সেই দলের হয়ে আবার মাঠে নামতে যাচ্ছেন এই অলরাউন্ডার।
এই দলে সাকিবের সতীর্থ হিসেবে থাকছেন জশ ব্রাউন, নিক হবসন, টম মুরস, ইসুরু উদানা ও অ্যান্ড্রু টাইয়ের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা।
বর্তমানে সাকিব খেলছেন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের হয়ে। এর আগে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ও বিশ্বের নানা ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন তিনি। চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটেও খেলার সম্ভাবনা রয়েছে তার।
তবে জাতীয় দলে সাকিবের সর্বশেষ খেলা ছিল ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে। এরপর আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখা যায়নি তাকে।
মন্ট্রিয়াল টাইগার্স স্কোয়াড
সাকিব আল হাসান, জশ ব্রাউন, টম মুরস, নিক হবসন, ইসুরু উদানা, রায়ান হিগিন্স, অ্যান্ড্রু টাই, জুনায়েদ সিদ্দিকি, ব্র্যাডলি ক্যারি, বেন মানেন্তি, দিলপ্রিত বাজওয়া, অনশ প্যাটেল, শ্রেয়াস মোভভা, গুরসাহিব সিংহ, পাদাম জোশি।
