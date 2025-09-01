পুরুষ বিশ্বকাপের চেয়েও বেড়ে গেলো নারী বিশ্বকাপের প্রাইজমানি

পুরুষ বিশ্বকাপের চেয়েও বেড়ে গেলো নারী বিশ্বকাপের প্রাইজমানি
নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ শুরু হতে আর এক মাস বাকি। তার আগে সোমবার জানা গেলো, নারীদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতলে কত টাকা পাওয়া যাবে। গতবারের চেয়ে ২৯৭ শতাংশ বেড়েছে টাকার অঙ্ক। শুধু তাই নয়, গতবার ছেলেদের বিশ্বকাপে যে অর্থ দেওয়া হয়েছিল তার চেয়েও বেশি অর্থ দেওয়া হচ্ছে নারীদের বিশ্বকাপে।
নারী বিশ্বকাপে সর্বমোট পুরস্কারমূল্য রাখা হয়েছে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ডলার বা ১৬৯ কোটি টাকা। তুলনায় গত বার ছেলেদের একদিনের বিশ্বকাপে দেওয়া হয়েছিল ১ কোটি ডলার বা প্রায় ১২২ কোটি টাকা।
গতবার নারীদের একদিনের বিশ্বকাপের মোট পুরস্কার মূল্য ছিল ৪৩ কোটি টাকা। এবার তা প্রায় চারগুনের কাছাকাছি বেড়েছে। বিশ্বকাপের জয়ী দল পাবে ৫৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। গত বারের থেকে তা বেড়েছে ২৩৯ শতাংশ।
২০২৩ বিশ্বকাপজয়ী (পুরুষদের) দল অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল প্রায় ৩৫ কোটি টাকা। তারা ফাইনালে হারিয়েছিল ভারতকে। রোহিত শর্মারা পেয়েছিলেন প্রায় ১৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। নারীদের বিশ্বকাপে পরাজিত দল পাবে ২৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। গতবারের তুলনায় ২৭৩ শতাংশ বেশি টাকা পাবে ফাইনালের রানার-আপরা।
যে চার দল নারীদের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠবে তারা প্রত্যেকে ১৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা করে পাবে। গত বারের থেকে তা ২৭২ শতাংশ বেড়েছে। গতবার পুরুষদের বিশ্বকাপে এই অঙ্ক ছিল ১০ কোটি টাকার কিছু বেশি।
গ্রুপ পর্বে প্রতিটি দল পাবে ৪২ লক্ষ টাকা করে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে শেষ করা দল ৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা করে পাবে। সপ্তম ও অষ্টম স্থানে যে দুই দল শেষ করবে তারা ২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা করে পাবে। পুরুষদের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়া দলগুলি পেয়েছিল ৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা করে।
৩০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এবারের নারীদের বিশ্বকাপ। ভারত আয়োজক দেশ হলেও পাকিস্তান তাদের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় খেলবে। গুয়াহাটিতে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপ। রাউন্ড রবিন ফরম্যাটে হবে খেলা। অর্থাৎ, আট দলের প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে খেলবে। প্রতিটি দলকে গ্রুপ পর্বে সাতটি করে ম্যাচ খেলতে হবে। পয়েন্টর বিচারে চারটি দল উঠবে সেমিফাইনালে। ২ নভেম্বর বিশ্বকাপের ফাইনাল।
