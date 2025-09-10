  2. খেলাধুলা

এমবাপের রেকর্ড গড়া রাতে আইসল্যান্ডকে হারিয়ে স্বস্তির জয় ফ্রান্সের

প্রকাশিত: ০১:২১ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কিলিয়ান এমবাপে আবারও ফ্রান্সের ত্রাণকর্তা হলেন। গোল করলেন, আবার সতীর্থকে দিয়ে করালেনও। তার নৈপুণ্যে ১০ জনের ফ্রান্স বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নাটকীয়ভাবে ২-১ গোলে হারিয়েছে আইসল্যান্ডকে।

প্যারিসের পার্ক ডি প্রিন্সেসে সোমবার রাতে আইসল্যান্ড প্রথমে এগিয়ে গেলেও এমবাপের এক গোল আর এক অ্যাসিস্টে ঘুরে দাঁড়ায় ফ্রান্স। এদিনের গোলের মাধ্যমে এমবাপের আন্তর্জাতিক গোল সংখ্যা দাঁড়াল ৫২-এ, যা থিয়েরি অঁরির চেয়ে একটি বেশি। এখন তিনি শুধু অলিভিয়ে জিরুর (৫৭) পেছনে।

২১ মিনিটে চমকে দেয় আইসল্যান্ড। কিংবদন্তি ফুটবলার আইদুর গুডইয়োনসনের ছেলে অ্যান্ড্রি গুডইয়োনসন গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। তবে বিরতির ঠিক আগে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) সিদ্ধান্তে পেনাল্টি পায় ফ্রান্স। সেখান থেকে গোল করে সমতায় ফেরান এমবাপে।

দ্বিতীয়ার্ধে ৬২ মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা দুর্দান্ত এক দৌড়ে বল বাড়ান ব্রাডলি বারকোলাকে। সহজেই গোল করেন এমবাপের সতীর্থ, এগিয়ে যায় ফ্রান্স।

৮৪ মিনিটে ম্যাচ জমে ওঠে। অরেলিয়েন চুয়ামেনি বিপজ্জনক ট্যাকল করে লাল কার্ড দেখেন। শেষ দিকে সমতায় ফেরার সুযোগও তৈরি করে আইসল্যান্ড। তবে ৮৮ মিনিটে গুডইয়োনসনের গোলটি বাতিল হয়ে যায় ফাউলের কারণে। ফলে শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ফ্রান্স।

দিদিয়ের দেশমের দল আগের ম্যাচে ইউক্রেনকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল। টানা দুই জয়ে ‘ডি’ গ্রুপে দুর্দান্ত শুরু করল দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

