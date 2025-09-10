  2. খেলাধুলা

এশিয়া কাপে আজ মাঠে নামছে ভারত, অঘটনের স্বপ্ন আরব আমিরাতের

প্রকাশিত: ০৩:৩৯ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এশিয়া কাপের অন্যতম ফেবারিট ভারত। শুধু এশিয়া কাপই নয়, যে কোনো টুর্নামেন্টেই ভারত ফেবারিট। এবারের যে প্রেক্ষাপটে এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে ভারতীয় দলের সামনে দাঁড়ানোর মত কোনো দল আপাতত নেই। তবুও, ক্রিকেট যেহেতু গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা, টি-টোয়েন্টি আরও বেশি, সুতরাং যে কোনো কিছু ঘটতে পারে।

সেই ভারত আজ মাঠে নামছে প্রথম। প্রতিপক্ষ স্বাগতিক আরব আমিরাত। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ রাত সাড়ে ৮টায় (বাংলাদেশ সময়) মাঠে নামছে এই দুই দল।

ভারত বর্তমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। এই দলটির বিপক্ষে অঘটন ঘটানোর স্বপ্ন আরব আমিরাতের। দলটির ভরসার নাম লালচাঁদ রাজপুত। ভারতেরই সাবেক কোচ, যিনি ২০০৭ সালে ভারতকে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন। এবার তার কৌশলেই ভারতকে হারানোর স্বপ্ন দেখছে আমিরাতের ক্রিকেটাররা।

ভারত প্রায় একমাসের বেশি বিরতির পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছে। টুর্নামেন্টটি অনেকের চোখে ভারতের অর্থনৈতিক প্রভাবের ফল হলেও ছোট দলগুলোর জন্য বড় প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলার দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়েছে। সেই সুযোগই কাজে লাগাতে চায় আরব আমিরাত। ত্রিদেশীয় সিরিজে আফগানিস্তানের বিপক্ষে লড়াই করে জিততে না পারলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলে তারা প্রস্তুতি নিয়েছে।

ভারতকে হারানো সহজ কথা নয়। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে দলটি বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর টি-টোয়েন্টি ইউনিট। তাদের ব্যাটিং লাইনআপের আগ্রাসী মানসিকতা আর বোলিং আক্রমণের বৈচিত্র্য যেকোনো দলকে ভোগাতে পারে। তবে রাজপুত এবং আরব আমিরাত অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিম যদি বিশেষ কোনো কৌশল সাজাতে পারেন, এই ম্যাচ হতে পারে বছরের সবচেয়ে বড় অঘটনের। হবে কি?

ভারতীয় দলে স্পটলাইটে থাকবেন ভারতের শুবমান গিল, যিনি এবার সহ-অধিনায়ক হিসেবে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন। আইপিএলে তার দারুণ ফর্ম তাকে আবারও দলে জায়গা করে দিয়েছে। অন্যদিকে আরব আমিরাতের হয়ে নজর কাড়তে পারেন বাঁ-হাতি স্পিনার সিমরনজিৎ সিং, যিনি কোভিডের সময় দুবাইয়ে আটকে গিয়ে স্থানীয় ক্রিকেটে ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছেন।

পিচ ও পরিবেশ: দুবাইয়ের উইকেটে স্পিনারদের সহায়তা থাকলেও এশিয়া কাপে নতুন পিচ ব্যবহার হওয়ায় কিছুটা ব্যাটার–বান্ধব পরিবেশ আশা করা হচ্ছে। গরম আবহাওয়া দুই দলের জন্যই বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াবে।

তথ্য-উপাত্ত: এর আগে মাত্র একবার টি-টোয়েন্টিতে ভারতের মুখোমুখি হয়েছে আরব আমিরাত। ২০১৬ সালের এশিয়া কাপে তারা ৯ উইকেটে হেরেছিল। তিনটি ওয়ানডেতেও ভারতের বিপক্ষে হারের মুখ দেখেছে তারা।

ভারতের সম্ভাব্য একাদশ

অভিশেক শর্মা, শুভমান গিল, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), জিতেশ শর্মা (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, হর্ষিত রানা, কুলদিপ যাদব, জসপ্রিত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী।

আরব আমিরাতের সম্ভাব্য একাদশ

মোহাম্মদ ওয়াসিম (অধিনায়ক), আলিশান শরাফু, রাহুল চোপড়া (উইকেটরক্ষক), আসিফ খান, মোহাম্মদ ফারুক, হর্ষিত কৌশিক, মোহাম্মদ জোহাইব, জাওয়াদুল্লাহ/সাগীর খান, হায়দার আলি, জুনাইদ সিদ্দিকি, মোহাম্মদ রোহিদ।

