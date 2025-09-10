বাংলাদেশকে চরম কটাক্ষ অশ্বিনের
ভারত এশিয়ার সেরা দল। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু সেরা হলেই আপনি অন্যদের ছোট করবেন? রবিচন্দ্রন অশ্বিন বোধ হয় ক্রিকেটীয় শিষ্টাচার বলে যে কিছু আছে, সেটিই ভুলে গেছেন।
ভারতের সাবেক অফস্পিনার এশিয়া কাপ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশকে চরম কটাক্ষ করেছেন। ভারত যে কত বড় দল, সেই প্রসঙ্গ টানতে গিয়েই অশোভন অনেক কথা বলেছেন তিনি।
নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টটিতে গভীরতা ও প্রতিযোগিতা দুটোরই অভাব আছে। এই টুর্নামেন্টকে প্রতিযোগিতামূলক করতে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলকে অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা ভারতের দুটো দলকে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
অশ্বিন বলেন, ‘এটাকে প্রতিযোগিতামূলক করতে চাইলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অন্তর্ভুক্ত করে আফ্রো-এশিয়া কাপ করা যেতে পারে। আর এখনকার মতো থাকলে অন্তত একটা ভারত ‘এ’ দলকেও নামানো উচিত, তাহলেই হয়তো একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।’
সংযুক্ত আরব আমিরাতে মঙ্গলবার আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে এবারের এশিয়া কাপ। তবে অশ্বিনের মতে, ভারতের বিপক্ষে লড়াই করার মতো সামর্থ্য এই দলগুলোর কারও নেই। কারণ ভারত ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে সর্বশেষ ২০ ম্যাচে ১৭টিতেই জয় পেয়েছে।
অশ্বিন সরাসরি বলেন, ‘আমরা তো বাংলাদেশ নিয়ে একটুও কথা বলি না। কারণ ওদের নিয়ে বলার মতো কিছু নেই। এরা আসলে কীভাবে ভারতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে?’
সমালোচনা করেও অশ্বিন আবার চাইছেন, ভারত ছাড়া অন্য কোনো দল অন্তত অঘটন ঘটিয়ে টুর্নামেন্টটা জিতুক। তার কথা, ‘আমি আসলে চাই কেউ একজন এই টুর্নামেন্ট জিতুক। তাহলেই কেবল এশিয়ায় একটা প্রতিযোগিতা তৈরি হবে। এই দলগুলোর কারোরই কুলদীপ বা বরুণের মতো ক্রিকেটার নেই। আর ভারতের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপের কথা বাদই দিলাম, যেখানে একের পর এক ম্যাচ উইনার আছে।’
ভারতের সাবেক অফস্পিনার যোগ করেন, ‘২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটা (এশিয়া কাপ) কোনো ভূমিকাই রাখতে পারবে না। এটা শুধু একটা আবরণ। এই টুর্নামেন্ট কোনো বড় মানদণ্ডই নয়।’
আফগানিস্তানের বোলিং আক্রমণের মধ্যে কিছুটা সম্ভাবনা দেখেন অশ্বিন। কিন্তু এই দলটিকেও ভারতের জন্য বড় হুমকি মনে করেন না। অশ্বিন বলেন, ‘আফগানিস্তানের বোলাররা ধরুন কথিত হুমকি তৈরি করলোই। কিন্তু যদি ভারত প্রথমে ব্যাট করে ১৭০+ রান তুলে ফেলে, তাহলে আফগানিস্তানের কে সেই রান তাড়া করবে? এটা বলতে গেলে অসম্ভব!’
