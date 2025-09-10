  2. খেলাধুলা

মাহমুদউল্লাহ-আশরাফুলদের নিয়ে দুই অস্ট্রেলিয়ানের বিশেষ ওয়ার্কশপ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৫০ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এশিয়া কাপ ক্রিকেটের এবারের আসরে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু কাল ১১ সেপ্টেম্বর রাতে। টিম বাংলাদেশ আবুধাবিতে ব্যস্ত নিজেদের প্রস্তুত করতে। একই সময়ে ব্যস্ত বাংলাদেশের একঝাঁক সাবেক ক্রিকেটারও। নাহ, সাবেক ক্রিকেটার শুনে ভাববেন না তারা মাস্টার্স (সাবেক ক্রিকেটারদের আসর) ক্রিকেটের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছেন।

সাবেক ক্রিকেটারের তকমাধারিদের বেশিরভাগই এখন কোচিং করাচ্ছেন। সেই সব ক্রিকেটাররা আজ বুধবার থেকে ব্যাটিংয়ের এক বিশেষ ট্রেনিং করছেন। যার নামকরণ করা হয়েছে ‘রান স্কোরিং’ ওয়ার্কস।

এই ট্রেনিং পরিচালনায় আছেন দুই অস্ট্রেলিয়ান অ্যাশলে রস আর ইয়ান রেনশো। বিসিবির বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলও আছেন এ ওয়ার্কশপে। বিসিবি প্রধান নিজে পরিচালনা ও সঞ্চালনে আছেন।

মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের মিডিয়া সেন্টারে বুধবার সকাল ৯টায় শুরু হওয়া এ রান স্কোরিং ওয়ার্কশপে অংশ নিচ্ছেন কারা?

আছেন জাতীয় দল থেকে কয়েকদিন আগে সরে দাঁড়ানো মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। এছাড়া মোহাম্মদ আশরাফুল, জাহাঙ্গীর আলম, জাভেদ ওমর বেলিম, তুষার ইমরান, শাহরিয়ার নাফীস, হান্নান সরকার, নাসিরউদ্দীন ফারুকের মত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাটাররাও আছেন ওই তিনদিনের ওয়ার্কশপে।

খেলোয়াড়ি জীবনে তাদের মত প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার ছিলেন না, ছিলেন মূলত বোলার। কিন্তু বর্তমানে দুজনই দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সামনের সারির কোচ; সেই মিজানুর রহমান বাবুল আর সোহেল ইসলামও ট্রেনিং ওয়ার্কশপ করছেন। তারা সবাই নিজেদের ব্যাটিং কৌশল ও রান করার ক্ষমতা-সামর্থ্য বাড়ানোর এক উচ্চতর ট্রেনিংয়ে ব্যস্ত।

ক্রিকেটারদের ব্যাটিং সামর্থ্য ও রান করার কৌশলে উন্নতি আনতেই কোচদের জন্য এ বিশেষ ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই তিনদিনের বিশেষ ওয়ার্কশপ।

প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে, চলবে বিকাল সোয়া ৫টা পর্যন্ত। এর মধ্যে থিওরিটিক্যাল ক্লাসও আছে। আবার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসও থাকবে।

