পাওয়ার প্লেতে ভারতের বিপক্ষে ভালো শুরু আরব আমিরাতের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দুবাইয়ে এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির ম্যাচে টস হেরে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুটা হয়েছিল দুর্দান্ত। ভারতের বিপক্ষে ৩ ওভারেই ২৫ রান তুলে নেয় সংযুক্ত আরব আমিরাত।

এরপর টানা দুই ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে রানের গতি কিছুটা কমে গেছে। চতুর্থ ওভারে জাসপ্রিত বুমরাহ মাত্র ১ রান দেন। বোল্ড করেন মারকুটে আলিশান শরাফুকে (১৭ বলে ২২)।

বরুণ চক্রবর্তীর পরের ওভারে আরব আমিরাত নিতে পারে মাত্র ৩। এই ওভারে বরুণ তুলে নেন মোহাম্মদ জুহাইবকে (৫ বলে ২)।

তারপরও পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে মোটামুটি ভালোই করেছে আরব আমিরাত। ২ উইকেটে তুলেছে ৪১ রান।

এমএমআর

