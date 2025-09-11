বাংলাদেশের এশিয়া কাপ মিশন শুরু আজ

বাংলাদেশের এশিয়া কাপ মিশন শুরু আজ
২০২৫ টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ শুরু হয়েছে ৯ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশ মাঠে নামছে আজ (১১ সেপ্টেম্বর)। আবুধাবিতে গ্রুপ–বি ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপের যাত্রা শুরু করছে লিটন দাসের দল। প্রতিপক্ষ হংকং। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায়।
টানা তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে টুর্নামেন্টে নামছে টাইগাররা। দলের শক্তি এখন ব্যাটিং ও বোলিং—দুই দিকেই। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ব্যাটাররা ছক্কা মারার মানসিকতা দেখাচ্ছে, আর পেস আক্রমণও বেশ ধারালো হয়ে উঠেছে।
তবে অতীতের তিক্ত স্মৃতি ভুলে থাকার উপায় নেই। ২০১৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চট্টগ্রামে বাংলাদেশকে ২ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল হংকং। সেই ম্যাচ এখনও এশিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে অন্যতম বড় অঘটন হিসেবে গণ্য হয়। সেই দলের দুইজন এখনো আছেন হংকং স্কোয়াডে, যারা নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। যদিও এরপর থেকে তারা পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর বিপক্ষে মাত্র ১১টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে।
আবুধাবির কন্ডিশন সাধারণত বোলারদের কিছুটা সহায়তা করে শুরুতে, তবে পরে ব্যাটারদের জন্য সহজ হয়ে যায়। শিশির প্রভাব ফেলতে পারে, তাই টস জেতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
বাংলাদেশ অবশ্যই ম্যাচে ফেভারিট হিসেবে নামবে। তবে হংকং চাইবে আবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে। সেই ২০১৪ সালের মতো যদি তারা সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারে, তবে ম্যাচে অঘটনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
যদিও এবার বাংলাদেশ দল অনেক বেশি গোছানো। দুর্দান্ত ছন্দে থাকা টাইগাররা এবার এশিয়া কাপে নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণ করতে মুখিয়ে। হংকংয়ের বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয় দিয়ে শুরু করতে পারলে টুর্নামেন্টে সেটা বড় আত্মবিশ্বাস দেবে লিটন দাসদের।
এমএমআর/এএসএম