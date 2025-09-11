ছিটকে গেলেন এনগিদি
দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার লুঙ্গি এনগিদি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
সোফিয়া গার্ডেনে মঙ্গলবার অনুশীলনের সময় এনগিদি হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে আক্রান্ত হন, যা স্ক্যানের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে। ফলে বৃহস্পতিবার দেশে ফিরে যাবেন এনগিদি। তার বদলি হিসেবে ডাকা হয়েছে নান্দ্রে বার্গারকে।
ইংলিশদের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জেতা দলে ছিলেন বার্গার। তিনি দ্বিতীয় ম্যাচের আগে ম্যানচেস্টারে টি-টোয়েন্টি দলে যোগ দেবেন।
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ মাঠে গড়াবে বুধবার। এরপর ১৪ সেপ্টেম্বর ট্রেন্ট ব্রিজে শেষ টি-টোয়েন্টি দিয়ে ইংল্যান্ড সফর শেষ করবে দক্ষিণ আফ্রিকা।
এমএমআর/জিকেএস