  2. খেলাধুলা

‘রানরেট বাড়াতে গিয়ে যেন ম্যাচ না হারি’ সতর্কবার্তা লিটনের

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৮ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গ্রুপ অব ডেথ। এই গ্রুপ থেকে উৎড়ে শেষ চারে যাওয়া বাংলাদেশের জন্য হবে কঠিন চ্যালেঞ্জ। কেননা বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা আর আফগানিস্তান তিন দলই প্রায় সমানে সমান। দুর্বল প্রতিপক্ষ কেবল হংকং।

এই হংকংয়ের বিপক্ষেই টাইগারদের প্রথম ম্যাচ আজ (১১ সেপ্টেম্বর)। বারবার তাই আলোচনায় আসছে, নিজেদের এগিয়ে রাখতে এই ম্যাচে জয়ের পাশাপাশি রানরেটও বাড়িয়ে রাখতে চাইবে কিনা বাংলাদেশ।

টাইগার অধিনায়ক লিটন দাস অবশ্য কেবল জয় নিয়েই ভাবতে চান। রানরেট বাড়াতে গিয়ে হিতে বিপরীত যেন না হয়, সেই সতর্কবার্তা দিয়েছেন তিনি।

ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘তারা (হংকং) যদি ভালো ক্রিকেট খেলে বসে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু বড় ব্যবধানে জেতাটা কষ্টকর হয়ে যাবে। আমরা আমাদের শতভাগ দেয়ার চেষ্টা করব এবং ম্যাচ জেতার চেষ্টা করব। প্রথমত, মেইন টার্গেট ম্যাচ জেতা।’

টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক যোগ করেন, ‘দেখুন...যেটা বললাম আপনার ব্যাক অব দ্য মাইন্ডে থাকতেই পারে। আপনাকে ওইদিনে বুঝতে হবে আমরা কতখানি নিতে পারব। জিনিসটা হিতে বিপরীত যেন না হয়; রানরেট বাড়াতে গিয়ে যেন ম্যাচ না হারি। প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে আগে ম্যাচ জেতা। আমরা যদি ভালো অবস্থায় থাকি, আমাদের চিন্তা পরিবর্তনও হতে পারে।’

এমএমআর/জিকেএস

