বাংলাদেশকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ‘সুপার ফোরে’ দেখছেন আশরাফুল

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আর কয়েক ঘণ্টা পর এবারের এশিয়া কাপ যাত্রা শুরু হবে বাংলাদেশের। টাইগাররা এবার কতদূর যাবে? শ্রীলঙ্কা আর আফগানিস্তানের অন্তত এক দলকে পেছনে ফেলে ‘সুপার ফোরে’ পৌঁছাতে পারবেন তানজিদ তামিম, পারভেজ ইমন, লিটন দাস, জাকের আলী, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমানরা? নাকি গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেবে লিটন দাসের দল?

এ মুহূর্তে বাংলাদেশের ভক্ত ও সমর্থকদের মনে ঘুরে ফিরে ওই প্রশ্নই উকিঝুঁকি দিচ্ছে। বাস্তবে টাইগাররা কতদূর যেতে পারবে? টিম বাংলাদেশের কি সেই শক্তি আছে, যা দিয়ে হংকংকে হারানোর পাশাপাশি আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার অন্তত এক দলকে পেছনে ফেলে শেষ চারে পৌঁছতে পারবে?

দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের সবসময়ের অন্যতম উজ্জ্বল ও নামি তারকা মোহাম্মদ আশরাফুল মনে করেন, এবারের এশিয়া কাপে বাংলাদেশ শেষ চারে পা রাখবে। তাও গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে নয়। আশরাফুলের আশা, গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই সেরা চারে পা রাখবে বাংলাদেশ।

সহজ সরল সমীকরণ। সেরা চারে পা রাখতে হলে হংকংয়ের সাথে আফগানিস্তান আর শ্রীলঙ্কার এক দলকে হারাতেই হবে। বাংলাদেশের কি সেই সামর্থ্য আছে? আশরাফুলের আশা জাগানিয়া সংলাপ, ‘আছে। আমি আশা করছি সুপার ফোর খেলবো এবং সেটা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই।’

জাতীয় দলের এ সাবেক অধিনায়কের কথা, ‘আমাদের যেই গ্রুপ; শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান আর হংকংয়ের সাথে খেলা। আমরা অতি সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার মাটিতে গিয়ে সিরিজ জিতে এসেছে। ফলে আশা করি আমরা সুপার ফোর খেলতে পারবো।’

হংকং ছাড়া আরও একটি ম্যাচ জিততে হবে। শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের মধ্যে কোন দলের সাথে আমাদের জেতাটা তুলনামূলক সহজ হবে? আশরাফুলের জবাব, ‘যেহেতু আমরা শ্রীলঙ্কার সাথে সিরিজ জিতে এসেছি, তাই লঙ্কানদের সাথে আমরা মোরালি ও মেন্টালি আপার হ্যান্ডে থাকবো। তাই আমার মনে হয় শ্রীলঙ্কার সাথেই জেতার সম্ভাবনা থাকবে বেশি।’

আর আফগানিস্তানের সাথে? আশরাফুল বলেন, ‘আফগানদের সাথেও যে আমাদের চান্স নেই, তা নয়। আমরা তো মনে হয় আফগানদেরও হারানো সম্ভব।’

কী করে আফগানদের বধ করা যাবে? তার ফর্মুলাও আছে দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের সবসময়ের অন্যতম সেরা উইলোবাজের কাছে। আশরাফুল মনে করেন, আফগান বধের সর্বোত্তম ফর্মুলা হলো, তাদের টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ে আঘাত হানা। টপ অর্ডার ব্যাটিংটা আফগানদের বড় শক্তি।

আশরাফুল বলেন, ‘আফগান ব্যাটিং লাইনআপের লেজ তত লম্বা না। মিডল ও লেট অর্ডারে ধরে খেলার এবং ইনিংসটাকে নতুন করে সাজানোর দক্ষ, পরিণত আর অভিজ্ঞ ব্যাটার কম। ওদের ঘায়েল করার বড় অস্ত্র হলো টপ অর্ডারে আঘাত হানা। আমরা যদি শুরুর দিকে ওদের গোটা তিনেক উইকেটের পতন ঘটাতে পারি, তাহলে আফগানদের চাপে ফেলে দেয়া অসম্ভব না। আমার মনে হয় আফগানদের ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ডই হলো টপ অর্ডার। সেখানে আঘাত করলে পারলে তাদের মাথা সোজা করে দাঁড়াতে কষ্ট হবে। তাতে করে আফগানদের হারানো সম্ভব। মোদ্দা কথা, আমি মনে করি আমাদের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ারও সুযোগ আছে।’

একটু ভেঙে বলতে গিয়ে বর্তমানে কোচ হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে থাকা আশরাফুলের ব্যাখ্যা, ‘স্পেশালি লিটন ফর্মে আছে। অধিনায়কের ব্যাটে আত্মবিশ্বাস-আস্থার পাশাপাশি রানও এসেছে। তা অনেক বড় পাওয়া। তানজিদ তামিম প্রায় বছরখানেক ধরেই ভালো খেলছে। অপর ওপেনার পারভেজ ইমনও গত ম্যাচে ভালো খেলেছে। লেট অর্ডারে সোহান, জাকের আলী, তাসকিনও খুব ভালো ফর্মে। সবাই তার সেরাটা দিতে পারলে বাংলাদেশের গ্রুপে সব ম্যাচ জেতা সম্ভব। সেক্ষেত্রে আফগানরাও কোনো বাধা হবে না।’

আশরাফুল যোগ করেন, ‘আমি সাম্প্রতিক সময় আফগানদের খেলা দেখেছি। তারা কিন্তু খুব বড় রান করে না। আফগানদের গড়পড়তা স্কোরলাইন খুব বড় হয়না। ১৭০‘র মত থাকে। কিন্তু বোলিং লাইনআপটা ধারালো, শক্তিশালী। বৈচিত্র্যও আছে বেশ। বোলাররা সেই স্কোরটাকে ডিফেন্ড করে ফেলেন। আমরা যদি টপ অর্ডারদের আর্লি আউট করে দিতে পারি , তাহলে আফগানদের বড় স্কোর গড়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আমাদের জয়ের সম্ভাবনা থাকবে।’

