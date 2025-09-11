সাইফ-সোহানকে দলে নিয়ে তাসকিনকে বিশ্রাম রাখার পরামর্শ আশরাফুলের

সাইফ-সোহানকে দলে নিয়ে তাসকিনকে বিশ্রাম রাখার পরামর্শ আশরাফুলের
ফল নিয়ে চিন্তা নেই খুব একটা। সমর্থকদের বড় অংশ জয় ধরে নিয়েই আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ টস দেখতে বসবেন টেলিভিশনের সামনে। তবে হংকংয়ের সাথে বাংলাদেশের ম্যাচ শুরুর সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, টাইগার সমর্থকদের একটা কৌতুহল ততই বাড়ছে। তাহলো, আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের একাদশ কেমন হবে?
যতদূর খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিলেটে হওয়া তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ২ ম্যাচের একাদশটাকেই স্ট্যান্ডার্ড ধরে দল সাজানোর কথা ভাবছে বাংলাদেশ টিম মানেজমেন্ট। ওই সিরিজে ৬ প্রতিষ্ঠিত ব্যাটারের (তানজিদ তামিম, পারভেজ ইমন, লিটন দাস, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয় ও জাকের আলী অনিক) সাথে তিন পেসার (তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও শরিফুল ইসলাম) এবং দুই স্পিনার ( শেখ মেহেদী ও রিশাদ হোসেন) দিয়ে দল সাজানো হয়েছিল।
পারফরমারে বদল আসতে পারে। কিন্তু জানা গেছে, হংকংয়ের সাথে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচেও বাংলাদেশ ৬ প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার, ৩ পেসার ও ২ স্পিনার নিয়ে মাঠে নামার কথা ভাবছে। দুই তরুণ বাঁহাতি ইমন ও তামিমের ওপেনিং জুটির পর অধিনায়ক লিটন ওয়ান ডাউন। এর পরের দুটি পজিশন নিয়েই চলছে গুঞ্জন।
সাইফ, হৃদয় নাকি শামীম পাটোয়ারী-চার নম্বরে খেলানো হবে কাকে? তা নিয়েই চলছে কানাঘুষা। যতদূর জানা গেছে, টিম ম্যানেজমেন্ট চারে সাইফ হাসানকে খেলানোর পক্ষে। সাইফ ফর্মে আছেন। ঘরোয়া ক্রিকেট এবং গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতেও স্বচ্ছন্দে খেলেছেন। রান পেয়েছেন।
জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুলও সাইফকে চারে দেখতে চান। একাদশ নিয়ে জাগো নিউজের সঙ্গে একান্ত আলাপে আশরাফুল বলেন, ‘শামীম পাটোয়ারী চারের প্লেয়ার না। তার জন্য বেস্ট প্লেস হলো ৬ নম্বর। অন্যদিকে সাইফ ভালো ইমপ্রুভ করছে। গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে কয়েকটা ভালো স্টার্ট পেয়েছে। ডিপিএলেও ভালো ইনিংস আছে বেশ কটা। নেদারল্যান্ডসের সাথে চার নম্বরে এক ম্যাচে বেশ স্বচ্ছন্দে খেলেছে।’
সাইফকে খেলানোর পক্ষে যুক্তি তুলে আশরাফুল বলেন, ‘সাইফকে দিয়ে অন্তত দুটি ওভার বোলিং করানো যাবে। আমার মনে হয় টিম ম্যানেজমেন্ট সাইফকেই চাইবে।’
এরপর পাঁচ নম্বরে জাকের আলী অনিকের খেলার সম্ভাবনা বেশি। ছয় নম্বরে শামীম পাটোয়ারির চেয়ে সোহানকে খেলানোর পক্ষে আশরাফুল। তার কথা, ‘অপশন থাকলে সোহানকে খেলানো যেতে পারে। সে ফর্মে আছে। আমি গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি ছাড়াও সাম্প্রতিক সময় দেখেছি সোহান ছন্দে আছে।’
তবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজে সোহানকে শুধু ব্যাটার হিসেবে খেলতে দেখে অবাক হয়েছেন দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের সবসময়ের সেরা উইলোবাজ। আশরাফুল বলেন, ‘সোহান কিপিং না করে ফিল্ডিং করছে, আমার মনে পরে না এ দৃশ্য দেখেছি। আমি কখনো সোহানকে শুধু ব্যাটার হিসেবে খেলতে দেখিনি। আমি চাই কিপার কাম সোহানকে।’
হংকংয়ের বিপক্ষে দলের মূল পেসার তাসকিন আহমেদকে বিশ্রামে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন আশরাফুল। এরপরের পজিশনগুলোয় তাসকিন বিশ্রাম পেলে আশরাফুলের পছন্দ হলো শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব ও শরিফুল ইসলাম।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ
তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, লিটন দাস, সাইফ হাসান, জাকের আলী অনিক, নুরুল হাসান সোহান/ শামীম পাটোয়ারী, শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম ও তানজিম হাসান সাকিব।
এআরবি/এমএমআর/জিকেএস