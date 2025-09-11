  2. খেলাধুলা

এশিয়া কাপে নিজের প্রথম ওভারেই উইকেট শিকার তাসকিনের

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫০ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এশিয়া কাপে নিজের প্রথম ওভারেই উইকেট শিকার তাসকিনের

এবারের এশিয়া কাপে নিজের প্রথম ওভারেই উইকেট পেয়েছেন বাংলাদেশের স্ট্রোকবোলার তাসকিন আহমেদ। আজ বৃহস্পতিবার হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগে ফিল্ডিংয়ে নামলে প্রথম ওভারে শিকার ধরেন ডানহাতি এই পেসার।

ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারের তৃতীয় বলে হংকং ওপেনার অংশুমান রথকে কট বিহাইন্ড করেন তাসকিন। প্রথমে জোরালো আবেদন করলেও আম্পায়ার আঙুল তোলেননি। পরে অধিনায়ক লিটন দাসের আবেদনের প্রেক্ষিতে রিভিউ দেখে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয় আম্পায়ারকে। ফলে ৫ বলে ৪ রানে থাকতেই সাজঘরে ফিরতে হয় অংশুমানকে।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় হংকংয়ের সংগ্রহ ২ ওভারের খেলা শেষে ১ উইকেটে ১৩ রান। জিসান আলি ও বাবর হায়াত দুজনই ১ রানে অপরাজিত।

এর আগে টস জিতে হংকংকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় বাংলাদেশ। ইনিংসের প্রথম ওভার করেন শেখ মেহেদী।

এমএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।