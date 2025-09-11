  2. খেলাধুলা

আগের বলে ছক্কা, পরের বলে স্টাম্প ভাঙলেন সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৭ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইনিংসের পঞ্চম ওভারের তৃতীয় বল। তানজিম হাসান সাকিবকে ডাউন দ্য উইকেটে এসে উড়িয়ে ছক্কা হাঁকালেন হংকংয়ের ব্যাটার বাবর হায়াত। তাতে আক্রমণাত্মক ভাবটা আরও বাড়লো টাইগার পেসারের। পরের বলেই প্রতিপক্ষ দলের এই ব্যাটারের স্টাম্পই উপড়ে ফেলেছেন সাকিব।

দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে বাবর হায়াতের মিডল স্টাম্প ভেঙে দেন ডানহাতি টাইগার পেসার। ১২ বলে ১৪ রান নিয়ে সাজঘরে ফেরেন বাবর।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় হংকংয়ের সংগ্রহ ৬ ওভারের খেলা শেষে ২ উইকেটে ৩৪ রান। জিসান আলি ৫ ও নিজাকত খান ৪ রানে অপরাজিত।

এর আগে আজ বৃহস্পতিবার আরব আমিরাতের জাইদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চলতি এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে টস জিতে হংকংকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় বাংলাদেশ। ইনিংসের প্রথম ওভার করেন শেখ মেহেদী।

দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে আসেন তাসকিন আহমেদ। টুর্নামেন্টে নিজের প্রথম ওভারেই উইকেট পান বাংলাদেশের এই স্ট্রোকবোলার।

হংকং ওপেনার অংশুমান রথকে কট বিহাইন্ড করেন তাসকিন। প্রথমে জোরালো আবেদন করলেও আম্পায়ার আঙুল তোলেননি। পরে অধিনায়ক লিটন দাসের আবেদনের প্রেক্ষিতে রিভিউ দেখে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয় আম্পায়ারকে। ফলে ৫ বলে ৪ রানে থাকতেই সাজঘরে ফেরেন অংশুমানকে।

এমএইচ/জেআইএম

