নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এবার সব আম্পায়ার-রেফারিই নারী

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এবার সব আম্পায়ার-রেফারিই নারী
ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিতব্য ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে (৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর) প্রথমবারের মতো দায়িত্ব পালন করবেন শুধুমাত্র নারী আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারিরা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) থেকে বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে।
মোট ১৮ সদস্যের প্যানেলে থাকছেন ৪ জন ম্যাচ রেফারি এবং ১৪ জন আম্পায়ার, যাদেরকে ৯টি দেশ নির্বাচন করা হয়েছে।
ম্যাচ রেফারির তালিকা
ট্রুডি অ্যান্ডারসন (নিউজিল্যান্ড), শান্দ্রে ফ্রিটজ (দক্ষিণ আফ্রিকা), জি এস লক্ষ্মী (ভারত), মিশেল পেরেইরা (শ্রীলঙ্কা)।
আম্পায়ারের তালিকা
সু রেডফার্ন (ইংল্যান্ড), ক্লেয়ার পলসাক, ইলোইস শেরিডান (অস্ট্রেলিয়া), ক্যান্ডেস লা বোর্ডে, জ্যাকুলিন উইলিয়ামস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), কিম কটন (নিউজিল্যান্ড), সারা ডামবানেভানা (জিম্বাবুয়ে), সাথিরা জাকির জেসি (বাংলাদেশ), কেরিন ক্লাস্টে, লরেন এগেনব্যাগ (দক্ষিণ আফ্রিকা), এন জানানি, বৃন্দা রাঠি, গায়ত্রী ভেনুগোপালন (ভারত), নিমালি পেরেইরা (শ্রীলঙ্কা)।
এর মধ্যে পলসাক, উইলিয়ামস ও রেডফার্ন এর আগে দু’টি করে ওয়ানডে বিশ্বকাপে দায়িত্ব পালন করেছেন। এবার রেকর্ডসংখ্যক নারী আম্পায়ার ও রেফারি কাজ করবেন আইসিসির কোনো বৈশ্বিক আসরে।
এর আগে ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমস এবং সাম্প্রতিক দুটি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সম্পূর্ণ নারী ম্যাচ অফিশিয়াল প্যানেল দেখা গেলেও, ওয়ানডে বিশ্বকাপে এটিই প্রথম। আইসিসি আশা করছে, এই উদ্যোগের প্রভাব টুর্নামেন্টের বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে এবং বিশ্বব্যাপি আরও বেশি নারীকে ক্রিকেট ম্যাচ পরিচালনার (আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারি) পেশা বেছে নিতে উৎসাহিত করবে।
আইসিসি সভাপতি জয় শাহ বলেছেন, ‘এটি নারী ক্রিকেটের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এটি কেবল প্রতীকী পদক্ষেপ নয়, বরং দৃশ্যমানতা, সুযোগ সৃষ্টি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপও।’
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসর শুরু হবে ৩০ সেপ্টেম্বর। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। পরদিন (১ অক্টোবর) মাঠে নামবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। প্রতিটি দল বাকি সাত দলের সঙ্গে একবার করে খেলবে। এরপর সেরা চার দল যাবে সেমিফাইনালে।
ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ভারতের গুয়াহাটি, ইন্দোর, বিশাখাপত্মনম, নবি মুম্বাই ও কলম্বোয়। ফাইনাল নির্ধারিত আছে আগামী ২ নভেম্বর কলম্বোয়। মূলতঃ হাইব্রিড মডেলের কারণে পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দলের ভারতে না এসে শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে।
