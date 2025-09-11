জয়ে এশিয়া কাপ শুরু করতে বাংলাদেশের প্রয়োজন ১৪৪ রান

জয়ে এশিয়া কাপ শুরু করতে বাংলাদেশের প্রয়োজন ১৪৪ রান
হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এবারের এশিয়া কাপ মিশন শুরু করেছে বাংলাদেশ। এই ম্যাচে আগে ব্যাট করে হংকং করেছে ৭ উইকেটে ১৪৩ রান। অর্থাৎ জয়ে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা শুরু করতে টাইগারদের করতে হবে ১৪৪ রান।
এর আগে আজ বৃহস্পতিবার আরব আমিরাতের জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চলতি এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে টস জিতে হংকংকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় বাংলাদেশ। ইনিংসের প্রথম ওভার করেন শেখ মেহেদী।
দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে আসেন তাসকিন আহমেদ। টুর্নামেন্টে নিজের প্রথম ওভারেই উইকেট পান বাংলাদেশের এই স্ট্রোকবোলার।
হংকং ওপেনার অংশুমান রথকে কট বিহাইন্ড করেন তাসকিন। প্রথমে জোরালো আবেদন করলেও আম্পায়ার আঙুল তোলেননি। পরে অধিনায়ক লিটন দাসের আবেদনের প্রেক্ষিতে রিভিউ দেখে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয় আম্পায়ারকে। ফলে ৫ বলে ৪ রানে থাকতেই সাজঘরে ফেরেন অংশুমানকে।
ইনিংসের পঞ্চম ওভারের তৃতীয় বল। তানজিম হাসান সাকিবকে ডাউন দ্য উইকেটে এসে উড়িয়ে ছক্কা হাঁকান হংকংয়ের ব্যাটার বাবর হায়াত। তাতে আক্রমণাত্মক ভাবটা আরও বাড়ে টাইগার পেসারের। পরের বলেই প্রতিপক্ষ দলের এই ব্যাটারের স্টাম্পই উপড়ে ফেলেন সাকিব।
দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে বাবর হায়াতের মিডল স্টাম্প ভেঙে দেন ২২ বছর বয়সী ডানহাতি টাইগার পেসার। ১২ বলে ১৪ রান নিয়ে সাজঘরে ফেরেন বাবর।
ইনিংসের ১২তম ওভারে হংকংয়ের শিবিরে দ্বিতীয়বার আঘাত হানেন তানজিম সাকিব। বাউন্সি বলে হংকংয়ের ব্যাটার জিসান আলিকে ফেরান তিনি। জিসানের ব্যাটের কানায় লেগে বল আকাশে ভাসলে মিড উইকেট অঞ্চলে দৌড় এসে ঝাপ দিয়ে বল তালুবন্দি করেন মোস্তাফিজুর রহমান।
মোস্তাফিজের এই ক্যাচ দেখে ধারাভাষ্যকার বলে ওঠেন, ‘দুর্দান্ত ও সেরা প্রচেষ্টা। কাধেঁর ওপর ভর করে স্মার্ট ক্যাচ!’
চতুর্থ উইকেটে ৩৪ বলে ৪৬ রানের জুটি করেন ইয়াসিম মুর্তজা ও নিজাকত খান। ইনিংসের ১৮তম ওভারে এই জুটি ভাঙে মোস্তাফিজ ও রিশাদ হোসেনের যৌথ চেষ্টায় ইয়াসিমকে রানআউটের মাধ্যমে।
শেষ দিকে ৪ বলে ৩ উইকেটের পতন হয় হংকংয়ের। ১৯তম ওভারের শেষ দুই বলে দুই উইকেট শিকার করেন রিশাদ হোসেন। আর ২০তম ওভারের দ্বিতীয় বলে এইজাজ খানকে প্যাভিলিয়নে পাঠান তাসকিন।
তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ ও রিশাদ সবাই ২টি করে উইকেট শিকার করেন।
এমএইচ/