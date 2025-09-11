  2. খেলাধুলা

ইমনের পর সাজঘরে তামিমও

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৪ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইমনের পর সাজঘরে তামিমও

পারভেজ হোসেন ইমনের মতো একই ফাঁদে পা দিলেন তানজিদ হাসান তামিমও। এই ওপেনারও আকাশে ভাসিয়ে ক্যাচ হয়ে গেছেন। হংকংয়ের বোলার আতিফ ইকবালের বলে মিড অফে নিজাকত খানের হাতে ধরা পড়েছেন তিনি।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় বাংলাদেশের সংগ্রহ ৬ ওভারের খেলা শেষে ২ উইকেটে ৫১ রান। তাওহিদ হৃদয় ৪ আর লিটন দাস ১০ রানে অপরাজিত।

আজ বৃহস্পতিবার আরব আমিরাতের জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৪৩ রান করে হংকং।

১৪৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে তৃতীয় ওভারেই উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ওই ওভারে আয়ুশ শুকলার শেষ বলটা আকাশে ভাসিয়ে ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে ক্যাচ হন টাইগার ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন।

দলীয় ২৪ রানে প্রথম উইকেটে হারায় বাংলাদেশ। ১৪ বলে ১৯ রান করে সাজঘরে ফেরত যান ইমন। এরপরই পড়ে তামিমের উইকেট।

এমএইচ/

