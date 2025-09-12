ছক্কার রেকর্ড গড়ে লিটন বললেন, ‘মাঠ বড়’

ছক্কার রেকর্ড গড়ে লিটন বললেন, ‘মাঠ বড়’
এশিয়া কাপে দারুণ শুরু করেছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে হংকংকে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে টাইগারবাহিনী। লাল-সবুজ দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন লিটন দাস।
গতকাল বৃহস্পতিবার আরব আমিরাতের জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৩৯ বলে ৫৯ রানের ইনিংস খেলে বাংলাদেশকে জয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছেন লিটন। তিনি যখন আউট হন, তখন জয়ের জন্য বাংলাদেশের দরকার ছিল মাত্র ২ রানের। বাকি কাজ করেছেন তাওহিদ হৃদয়।
৫৯ রানের ইনিংস খেলার পথে লিটন ছক্কা হাঁকিয়েছেন মাত্র একটি। তাতেই দারুণ এক রেকর্ড করে ফেলেছেন টাইগার ব্যাটার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছক্কার মালিক এখন লিটন।
এই ম্যাচে নামার আগে লিটনের ছক্কা ছিল ৭৭টি। তার সমান ছক্কার মালিক ছিলেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদেরও। তবে বৃহস্পতিবারের এক ছক্কার মাধ্যমে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন লিটন। ডানহাতি ব্যাটারের ছক্কা এখন ৭৮টি।
আরব আমিরাতের উইকেটে পুরো ইনিংসে কেন মাত্র একটি ছক্কা হাঁকালেন লিটন, এমন প্রশ্ন হয়তো কোনো কোনো ভক্তের মনে উত্থান হয়েছে। ম্যাচের পর সেই কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।
ম্যাচ পরবর্তী বক্তব্যে লিটন বলেন, ‘প্রতিটি বল মারাটা সহজ ছিল না (উইকেটের কারণে)। মাঠ বড় হওয়ায় এক-দুই রান নিয়ে খেলতে হয়েছে।’
জয়ে এশিয়া কাপ শুরু নিয়ে টাইগার অধিনায়ক বলেন, ‘প্রথম ম্যাচ জেতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েকটি সিরিজে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি। তবে এশিয়া কাপে স্বাভাবিকভাবেই একটু চাপ চলে আসে (হাসি)। আজ আমরা ভালো খেলেছি।’
হংকংকে ১৪৩ রানে আটকে ফেলতে সক্ষম হওয়ায় বোলারদের প্রশংসা করে লিটন বলেন, ‘গত কয়েক বছরে আমাদের পেস বিভাগ সত্যিই দারুণ করেছে। আমরা একজন লেগ-স্পিনার খুঁজছিলাম এবং রিশাদ গত দুই-তিন বছরে বাংলাদেশের জন্য বেশ ভালো করেছে।’
এমএইচ/এমএস